Stark Péter több mint 270 mérkőzést játszott az ETO színei­ben, egyidőben válogatott játékos is volt, a felnőtt nemzeti csapatban 19 alkalommal lépett pályára. A klubhűségéről ismert védő 2009-ben játékosként is csúnyán vált meg az ETO-tól, ám pályafutása végén edzőként visszatért a Rába-partiakhoz. Aztán 2019-ben anyagi okokra hivatkozva szerződést bontott vele a klub vezetősége. A zöld-fehér szimpatizánsok óriá­­si felháborodása miatt végül mégis maradhatott az ETO-nál. Tavalyelőtt – már csendesebb körülmények között – átigazolt a városi rivális Gyirmóthoz, ahol jelenleg is utánpótlásedzőként dolgozik.

– Miért váltott és miért épp Gyirmótra igazolt? – kérdeztük a korábbi kiváló védőt.

– Nyáron lesz egyébként két éve, hogy eljöttem az ETO-tól, de hangsúlyozom, nem klubot váltottam, csak munkahelyet. Az ETO számomra mindig örök szerelem marad. Nem is akartam nagydobra verni a váltást, mert ezzel sem akartam gondot okozni a klubnak, volt elég baj amúgy is Győrben. Elegem lett a gerinctelenségből, ami a magyar futballközeg többségét jellemzi. Inkább eljöttem az ETO-tól, mielőtt megaláztak volna. S hogy miért Gyirmót? Az ETO-kötődésű szakmai igazgató, Tamási Zsolt hívott, s én örömmel mondtam igent. Jelenleg az U14-es csapat edzője vagyok, s bár ez nem újdonság Gyirmóton, rendkívül korrekt a klubvezetés, amit ígértek, mindent megkaptam. Azt gondolom, ha az ETO-nál hasonló lenne a mentalitás, az ország első öt klubja között szerepelne.

– A közelmúltban jelent meg egykori barátjáról, a tragikus sorsú Fehér Miklósról írt könyve. Milyen volt a fogadtatása?

– Voltak, akik meglepődtek a könyv stílusán, de akik ismernek, s találkoztak mondjuk a közösségi oldalakon az írásaimmal, tudták, hogy mire számíthatnak. Az igazsághoz tartozik, hogy nem igazán kapott reklámot a könyv. Nem nagyon kaptam segítséget ebben sem, szinte egyedül kellett csinálnom mindent. Úgy fest, a könyvírás abban hasonlít a labdarúgáshoz, hogy itt és ott is végig kell lépkedni a szamárlétrán, hogy elérj valamit. Küzdök továbbra is. Amúgy rengeteg pozitív visszajelzést is kaptam, sokan üzentek, írtak rám, hogy nagyon jó lett a könyv, s hogy mennyire jó volt elolvasni.

– Ikerfiai, Szebasztián és Xavér futballoztak, még játszanak valahol?

– Hogyne. Korábban az ETO-ban és a DAC-ban igazolt játékosok voltak, s amikor Gyirmótra kerültem, jöttek velem. Az egyesület U15-ös csapatában futballoznak, így nem én vagyok az edzőjük, az ő szerencséjükre.

– Időközben egy kislánya is született...

– Lilike idén lesz hároméves. Csatlakozott ahhoz a szűk körhöz, amit az ETO is jelent számomra: ő is örök szerelem.