A magyar bajnok Sopron Basket számára a folytatás a legjobb nyolcban jövő szerdán, Schióban dől el, az alapszakasz zárásán. A B csoportban - amelyből még egyik gárda sem jutott tovább - hármas holtverseny alakulhat ki akkor is, ha nyernek a magyarok Olaszországban, és akkor is, ha alulmaradnak. A sorrendet nagyban befolyásolja majd a Salamanca-Girona spanyol csata kimenetele.

"Borzasztóan fájó ez a vereség - kezdte összegzését Gáspár Dávid a klub honlapján. - Készültünk, nagyon akartuk ezt a meccset. A két félidőben más és más problémákkal küszködtünk, de ezek egyike sem fér bele. Az első 20 percben védekezésben vétettünk rengeteg hibát, majd ezen javítottunk, de a Landes ennek ellenére sok extra, kézen keresztüli dobást értékesített. Támadásban viszont az első két negyedben a kihagyott ziccerek ellenére is 38 pontot dobtunk, majd az utolsó negyedben csak hetet. Az a csapat, amely ennyi hibát elkövet egy mérkőzésen, az nem érdemel győzelmet."

A szakember kifejtette, csapata nem játszott jó ritmusban, és végig görcsös volt.

"Ezzel együtt biztos vagyok benne, és ezt is beszéltük meg a mérkőzés után az öltözőben, hogy a rájátszásos helyért küzdünk az Euroligában, ahol egy mérkőzés van hátra, és mindent el fogunk követni a továbbjutásért. Szeretnénk a következő meccsen sokkal jobb játékot nyújtani" - tette hozzá.

A csapatkapitány Fegyverneky Zsófia közölte, nem tudtak a jó védekezésre támaszkodni, ami az egész mérkőzésre rányomta a bélyegét.

"Kulcsszituációkban nem tudtunk kosarat dobni, főleg a végjátékban, és sok ziccert hibáztunk. Ezek az Euroligában nem férnek bele" - jelentette ki a 38 éves játékos.

A B csoport állása: 1. Mersin (török) 22 (917-879), 2. Schio (olasz) 22 (944-913), 3. Salamanca (spanyol) 21 (938-856), 4. Sopron Basket 21 (874-807), 5. Girona (spanyol) 20, 6. DVTK 19, 7. Landes (francia) 16, 8. Mechelen (belga) 15

Az utolsó forduló programja, szerda:

Mersin-Mechelen 17.00

Schio-Sopron Basket 19.30

Landes - DVTK 19.30

Salamanca-Girona 20.30