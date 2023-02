A Gyirmót nyerte a kisalföldi rangadót Mosonmagyaróváron, a Marcal-partiak főleg az első játékrészben játszottak jobban, ekkor szereztek kétgólos előnyt, amiből egyet meg is tartottak a lefújásig. A győztes gól Simon András nevéhez fűződik. A kék-sárgák rutinos támadója ezúttal is hozta azt a csupa szív, akaratos játékot, amit megszokhattak tőle a szurkolók. Simon egy jobb oldali szögletet követően 7 méterről fejelt a hazai kapuba.

„Én is úgy érzem, fontos találat volt, de lehetett volna még nagyobb a különbség, sok helyzetet kihagytunk már az első félidőben is – mondta 32 éves futballista, aki azt is elárulta, beleért egy hazai védő a fejesébe. – Úgy érzékeltem, hogy valakin megpattant a labda, talán emiatt is hullott olyan furcsa ívben a kapuba. Ettől függetlenül nekem adták a találatot, s nem öngólként könyvelték el a játékvezetők. De az végül is mindegy, ki szerzi a gólt, a lényeg, hogy sikerült a kapuba találnunk, s végül nyernünk” – tette hozzá Simon, aki elismerte, az utolsó percekben azért akadtak számukra meleg pillanatok.

„Nem volt valami jó a pálya talaja, csúszott az esőtől. Ráadásul a második félidő végére feltámadt a szél, ami a hazaiakat támogatta. A góljuk után vérszemet kaptak, de szerencsére nem sikerült egyenlíteniük, s úgy gondolom, teljesen megérdemelten győztünk.”

A fontos pontokkal – a Pécs mögé – a negyedik helyre zárkózott a tabellán a Gyirmót.

„Nyilván ez volt a cél, s kicsit kár a korábbi két döntetlenért. Főleg a Dorog elleni pontvesztés fájó, de azt azért látni, hogy nem rossz csapat, hétvégén legyőzte a Szegedet. Nincs könnyű meccs a csoportban, álljon bárhol is a táblázaton ellenfél.”

Az óváriak szépítő találatát – ami után megcsillant a remény az egyenlítés kiharcolására – Nagy Zoárd szerezte. A Vasasban nevelkedő hórihorgas támadó 2021 nyarán érkezett a Lajta partjára. A vasárnapi mérkőzés 84. percében Szalka gyönyörű tekerése még a kapufán csattant, de a kipattanóra Nagy Zoárd érkezett jó ütemben.

„Csereként úgy léptem pályára, hogy szeretnék mindenképp a kapuba találni, mert a gólokkal kicsit el vagyok maradva. Szerencsére ez össze is jött, amikor a kapufáról kipattanó labdát sikerült a hálóba lőnöm. A gól adott aztán egy újabb lendületet, s bizony akadt is lehetőségünk az egyenlítésre. Sajnos azonban ez nem jött össze, pedig úgy érzem, megérdemeltük volna” – fogalmazott a 194 centiméter magas játékos.

„Sajnáljuk, hogy nem sikerült pontot szerezni, mert rendkívül szoros a mezőny, s lehet, egy-két ponton múlhat majd a bennmaradás. Egyértelmű célunk ennek a kiharcolása, s ehhez minden bajnokin szükségünk lenne pontra, ­pontokra.”