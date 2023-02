Mint arról már beszámoltunk, megdőlt a győri Földingné Nagy Judit országos csúcsa a maratoni távon. A kétszeres olimpikon atléta az 1996 szeptemberében rendezett Berlin Maratonon 2:28.50 órás ideje vasárnapig "élt": a Margitszigeti AC mosonmagyaróvári származású atlétája, Szabó Nóra 25 másodpercet javított ezen az eredményen.

"Annak idején nyilván nem gondoltam arra, hogy ennyi ideig én leszek a csúcstartó – kezdte Földingné Nagy Judit. – Az is várható volt, hogy előbb-utóbb eljön ez a pillanat is. De nem hinném, hogy most szomorkodni kellene, több mint huszonhat évig az én nevem szerepelt az országos csúcs mellett, mostantól nem így lesz. Nincs bennem emiatt keserűség. Gratulálok Nórinak, akit jól ismerek, hiszen mosonmagyaróvári származású, emellett a Győr–Lipót futóversenyünkön rendszeres induló, többször meg is nyerte azt a viadalt. Érdekes, hogy sokáig teljesen amatőrként futott, pár éve űzi professzionális szinten a futást."

Érdekesség, hogy 2006-ban Kálovics Anikó ugyan Földingné idejénél jobbat, 2:26.43-at futott az olaszországi Carpiban. Az a pálya azonban nem felelt meg az IAAF rekordokra vonatkozó szigorú előírásainak, így nem hitelesítették az időt.

A sors furcsa fintora lett volna, ha Szabó Nóra Berlinben javítja meg a rekordot, közel volt hozzá, de végül akkor még nem döntött csúcsot.

"A berlini nagyon jó pálya, sok jó idő születik ott. Sík, remekül futható, jó a vonalvezetése. Emlékszem, a rosszul sikerült atlantai olimpia után voltunk nem sokkal. Ott sajnos nem tudtam kifutni magamat, mert gyomorfertőzést kaptam nem sokkal a verseny előtt gyomorfertőzést kaptam. Viszont bennem volt a munka, és ezt szerettem volna megmutatni. Örülök, hogy sikerült. Azzal az idővel egyébként Berlinben ötödik lettem, a világranglistán pedig a huszonhatodik helyre kerültem" – folytatta Földingné Nagy Judit, aki arra a kérdésre, hogyan maradhatott fent ennyi ideig a rekordja, miközben manapság már teljesen más, sokkal tudományosabb módszerekkel készülnek a sportolók, így válaszolt: "Mindkét időszaknak megvolt, megvan a maga előnye, hátránya. Sok összetevője van ennek, a maiaknak sokkal nehezebb odaérniük, sokan futnak jó időket. Nyilván nekünk sem volt egyszerű, de én szerencsés voltam, mert a főiskola után sportállásba kerültem, a heti tíz-tizenkét edzésre, az edzőtáborozásokra így volt lehetőségem, és a regenerálódást is jól meg tudtam oldani."

Földingné a mai napig aktív, ugyan 2004-ben lezárta az aktív élsportolói pályafutását, utána 2014-ig még indult versenyeken. Manapság is minden nap fut.

"Egy nap még kimaradhat, ez elő is szokott fordulni, a kétnapos pihenés viszont már sok. Ilyenkor általában öt és tíz kilométer között futunk. Nagy példaképem ebben Szekeres Ferenc, aki így hetven felett annyira már nem fut, de sokáig ő is rendszeresen edzett. Egyszerűen ebből nem lehet kiszállni, a szervezet is igényli, hogy mozogjak" – folytatta az egykori kiváló atléta, aki nagyon örül, hogy tavaly – két év kihagyás után, ami a covid-járvány miatt volt – újra megszervezhették a Győr–Lipót-futóversenyt, és idén júniusban ismét teljesíthetik a profik és az amatőrök ezt a távot.

"Nagyon szeretjük ezt a versenyt, örülünk, hogy egyre népszerűbb a futók körében" – mondta végezetül Földingné Nagy Judit.