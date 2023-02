Sopron KC–ZTE 65–77 (22–18, 17–22, 13–17, 13–20)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1800 néző. V.: Földházi, Győrffy, Sörlei.

SKC: Joseph 5, Jones 14, VALERIO-BODON 12/6, Barnett 10, Durham 2. Cs.: SHINE 10, MOLNÁR M. 8, Takács, 3/3 Sitku, Supola. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

ZTE: O'Reilly 5/3, TRICE 8/3, Polster 3/3, OSZTOJICS 12, SMITH 12/3. Cs.: RAKICSEVICS 20/9, Zsíros 2, KELLER 7/3, Csuti 4. Edző: Sebastijan Krasovec.

Bő másfél "pontatlan" perc után Jones és Smith dobópárbajával kezdődött érdemben a találkozó, majd 5–4-es ZTE-vezetés után Jones és Valerio-Bodon révén egy 9–0-át "repesztve" elhúzott az SKC. Rakicsevics két triplájával felzárkózott a ZTE. A félidő hajrájában Jones és Molnár tett arról, hogy ne tudjanak fordítani a zalaiak. A második etap elején Shine ügyes kosaraival tartotta szűk előnyét az SKC. Távolról gyengén dobott mindkét együttes. Takács beemelt egy triplát, ezzel a szakasz derekán 7 pontra nőtt a soproni előny. Ezt követően azonban kapkodtak, büntetőket rontottak a soproniak, és egy 10–0-val fordított a ZTE. A félidő Jones két jó büntetőjével és egypontos vendégvezetéssel zárult.

Bár a második félidő Durham duplájával indult, ám erre tripla plusz büntetős akciót is bemutató Rakicsevics vezérletével egy 11–2-vel felelve 8 ponttal elhúzott a ZTE. Kapkodva, rossz ritmusban támadott, de védekezésén szigorítani tudott az SKC, ráadásul a ZTE padja két technikait is kapott. Bár büntetői nagyjából felét értékesítette csak a soproni gárda, a negyed végén így is öt pontra feljött. A zárószakaszt Molnár kosarával kezdve 3 pontra feljött a soproni gárda. Zónával ráadásul megzavarta a ZTE-t a hazai gárda, de támadásban továbbra sem találta a ritmust. A zalai együttes viszont megtalálta az ellenszert a zóna ellen, fokozatosan elhúzott Trice triplájával és a büntetőket bedobálva. Keller hármasával tíz pont fölé nőtt a vendégelőny, szétesett az SKC játéka, és nagyon gyengén (3/23, 13 százalék) triplázva és (10/18, 55,55 százalék) büntetőzve simán kikapott, sorozatzban az ötödik vereségét elszenvedve.