A bajnoki tabella alsóházában tanyázó Szegedet fogadja 18 órától az SKC a legutóbbi öt bajnokiját elvesztő férfigárdája. Mindkét csapatnak kulcsfontosságú a győzelem.

Kosztasz Flevarakisz, a soproni együttes görög edzője hangsúlyozta: a jelenleg hullámvölgyben lévő csapat ugyanaz a társaság, amely decemberben hatos győzelmi sorozatot épített, csak januártól rengeteg olyan nehézség hátráltatja a társaságot, amiről ritkán szoktak a nyilvánosság felé beszélni. Ezúttal Flevarakisz mégis megtette, hogy a szurkolók is tisztán lássanak.

"A Szolnok ellen remekül kezdtünk, de kikaptunk, a Falco otthonában a bajnokkal is partiban voltunk, egészen Jones kiállításáig. Azóta hullámvölgybe kerültünk, de ennek megvannak az okai. Shine hosszabb sérülésből épült fel, Jones a térdével, Joseph a csuklójával bajlódik, mindegyik légiósnak volt, van kisebb-nagyobb problémája. Előfordult, hogy nem is tudunk rendesen öt az öt ellen gyakorolni edzésen, mert többen is csak könnyített munkát tudnak végezni – ha egyáltalán tudnak edzeni. Így azért nehéz, és nem is tudok haragudni a fiúkra. Nem akarok azonban a negatívumokkal foglalkozni, nagyon fontos lenne, hogy valahogy legyűrjük a Szegedet. Mindig mondom, nem szabad a bajnokság állásából kiindulni, ez a Szeged esetében fokozottan igaz. Sok szoros mérkőzést vesztettek el, nagyon atletikus, egy az egyben remek külső mezőnyjátékosai vannak, akik kitűnően dobnak, Bognár, Robertson és új játékosuk, Nicholson személyében pedig a támadólepattanókat kiválóan szedő magas emberekkel is rendelkeznek. Eddig is hangsúlyoztam, hogy szurkolótáborunk rengeteget segít nekünk, ők a csapat hatodik játékosa. Lehet, most az kellene, hogy ők lépjenek elő első számúvá, hogy folyamatosan adjanak erőt, lendületet a fiúknak a lelátóról, mert óriási szükségük lesz rá a találkozón."

Azt tegnap délelőtt Flevarakisz még nem tudta megmondani, kire számíthat és kire nem, de abban biztos, hogy akik pályára tudnak lépni, ami tőlük telik, mindent megtesznek a győzelemért.