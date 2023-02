Szerda este Körmenden játssza a válogatott szünet előtti utolsó mérkőzését az SKC hullámvölgyben lévő csapata. Kosztasz Flevarakisz együttese ráadásul egy javuló formában lévő együtteshez látogat, amelynek otthonában hosszú évek óta rendre alulmaradt.

Most is a Körmend az esélyes, de mikor törjön meg egy rossz sorozat, ha nem akkor, amikor a legkevésbé várható. Az SKC görög szakvezetője azt taglalta, hogy Körmenden biztosan nem lesz olyan nyomás, győzelmi kényszer a csapaton, mint amilyen a két legutóbbi hazai találkozón volt, és ez jót tehet a társaságnak. A szakvezető szerint egy győzelem mindent megfordíthat. A hatos vereségsorozat után a 8. helyre esett vissza a gárda, ezért fontos is lenne egy siker, egy körmendi bravúr pedig különösen sokat "dobhat" a hangulaton.

Ehhez persze a legutóbbi öt mérkőzéséből négyes megnyerő Körmendnek is lesz majd egy-két szava. Flevarakisz szerint a játékoscserékből jól jött ki a Körmend, amelynek a játéka összeállt az új légiósokkal. A soproni csapat görög mestere hangsúlyozta, alapvetően a védekezésben a legutóbbi mérkőzéseken a legtöbb gondja a saját palánk alatti lepattanók megszerzésével volt csapatának, amely így nagyon sok második, sőt, harmadik esélyt engedett ellenfeleinek, erre sokkal jobban oda kell figyelni, már csak azért is, mert a körmendi Cakerun–Omenaka centerkettős tagjai remekül egészítik ki egymást: előbbi tapasztalt, rutinos, utóbbi pedig fiatal, rendkívül atletikus kosaras. Rajtuk kívül is sok veszélyes "fegyvere" van a Körmendnek, elég csak a gyors, a védelmet jól bontó, távolról is veszélyes Chambers–Mitchell hátvédpárra gondolni, vagy a már említett új játékosokra, Edwardsra és Adamsre, és a rivális magyar játékosai között a tapasztalt Ferencznek és a fiatal Durázinak is voltak extra meccsei.

A soproniak mestere tehát tisztában van vele: nehéz feladat vár rossz szériában lévő csapatára, amelynek a védő lepattanók megszerzése mellett leginkább a támadójátékkal volt gondja. Hangsúlyozta: jobb ritmusban, élesebben, kreatívabban, több jó, tiszta helyzetet kialakítva kell megpróbálni játszani. Biztos benne, hogy minden pályára kerülő játékosa megpróbál minden tőle telhetőt megtenni a siker érdekében, s reméli, végre játékban is lesz előrelépés.