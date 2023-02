A 63-szoros válogatott támadó a szünetben állt be és előbb lőtt egy kapufát, majd kihagyott egy nagy helyzetet, a hajrában aztán eredményes tudott lenni: Vitális Milán jobb oldali beadásából Tuboly Máté az ötösre fejelte a labdát, ahonnan az üresen maradó Priskin a kapuba passzolta.

„Nagyon fontos mérkőzést nyertünk meg vasárnap - kezdi Priskin Tamás. -

Nehezítette a helyzetünket, hogy százhúsz perces kupamérkőzéssel a lábunkban léptünk pályára, a Siófok pedig hazai környezetben mindig veszélyes ellenfél. Nyilván a játékunk lehetett volna jobb, de az volt a lényeg, hogy szerezzük meg a három pontot és ez végül sikerült is.

Ebben jelentős szerepet vállalt a rutinos futballista, aki a második negyvenöt percben rendkívül gólra éhesen játszott.

„Természetesen örülök neki, hogy én szereztem a győztes gólt, de a legfontosabb a csapat sikere - folytatja a játékos, akit tavaly ősszel sérülések sújtottak, de a jelenlegi bajnokságban így is 3 találatnál jár és holtversenyben az ETO legeredményesebb játékosa.

- Már az első lövésemnél úgy éreztem, hogy gól születik, de végül a felső léc hárította azt a labdát, a kipattanót pedig nem tudtuk értékesíteni. Utána könnyebb dolgom volt, amikor betaláltam a kapuba.”

Góllövésben ebben a bajnokságban nem jeleskedik az ETO: a 23 mérkőzésen 25 gólt szerzett, ezzel a mezőny második felében helyezkedik el. Egy találatnál többet csupán négyszer ért el. Kissé leegyszerűsítve a képletet: ha nem kapott gólt, de egyet szerzett, csak akkor volt esélye a három pont megszerzésére.

„Mi is szeretnénk többször betalálni, de azt látni kell, hogy nagyon kiegyenlített a bajnokság - folytatja Priskin Tamás. - Én annak is örülnék, ha minél több meccset le tudnánk hozni kapott gól nélkül, mert akkor nagyobb esélyünk lenne a győzelemre. Bízom benne, hogy a siófoki siker kellő lökést ad a csapatunknak és olyan eredményeket érünk el a jövőben, amelyekkel megindulunk felfelé a táblázaton.”

Az ETO jelenleg a nyolcadik helyen áll, vasárnap a nála egy ponttal kevesebbet gyűjtött Soroksárt fogadja. Hazai pályán kell játszani, a jelenlegi szezonban a zöld-fehéreknek ez jelenti a nehezebb feladatot.

„Ha jól emlékszem, már a tavalyi bajnokságban is idegenben tudtuk eredményesebbek lenni. A bajnokság hátralévő részében ezen szeretnénk változtatni. Köszönjük a buzdítást a szurkolóinknak, akik elkísértek bennünket Siófokra, nekik és a többi győri drukkernek is örömet akarunk szerezni a Soroksár ellen, hogy a hétvégén is együtt ünnepelhessünk a mérkőzés végén” - említette végül Priskin Tamás.