A Merkantil Bank Liga, NB II 25. fordulójában Tiszakécskén aratott 2–0-s győzelmet az ETO FC Győr. Szendrei Ákos és Csontos Dominik egyaránt első gólját szerezte ETO-mezben.A mérkőzés előtt a hazaiak mindössze egy ponttal voltak lemaradva a táblázaton a zöld-fehérek mögött, így duplán fontos kilencven perc várt Tímár Krisztián tanítványaira.

A hazaiak kezdtek aktívabban, ettől függetlenül a 20. percben mégis az ETO szerzett vezetést: Borsos gyönyörűen harcolta ki magának a lövőhelyzetet, ami után a tiszakécskei kapus bravúrral védeni tudott, ám a kipattanó labdát Szendrei közelről a hálóba lőtte.

Egyórányi játék után aztán Szendreihez hasonlóan Csontos is eredményes volt: a fiatal hátvéd egy Babati által kiharcolt büntetőt magabiztosan értékesített.

– Nagyon örülök, hogy sikerült egy ilyen fontos bajnokit megnyernünk – kezdte Csontos Dominik az ETO honlapján. – Tisztában voltunk vele, hogy nehéz dolgunk lesz, ugyanis a bajnokság egyik legfizikálisabb csapatával találkoztunk. Úgy álltunk bele ebbe a mérkőzésbe, hogy ez egy „hatpontos” meccs lesz. Így is készültünk egész héten, tehát a csapat nevében is mondhatom, nagyon boldogok vagyunk, hogy győzelemmel térhettünk haza. Természetesen külön öröm, hogy sikerült megszereznem az első gólomat, de a legfontosabb, hogy a csapat sikeres volt vasárnap.

A második gól szerzője bízik benne, hogy ez a győzelem lökést ad a csapatnak, és hétvégén ismét sikerül begyűjteni a három pontot.

Nem lesz könnyű feladat, hiszen az Ajka lesz a vendég, amely már sok borsot tört az ETO orra alá, ráadásul a győri együttes hazai pályán eddig nagyon gyengén teljesít: 4 győzelem és 2 döntetlen mellett 6-szor vereséget szenvedett, és a gólkülönbsége is negatív.

A szurkolók abban bíznak, hogy minden rossz sorozat megszakad egyszer, és az ETO hosszú idő után hazai környezetben ismét nyerni tud.

A házi góllövőlista 3 gólos: Babati, Borsos, Priskin 2 gólos: Benczenleitner, Kovács I., Lacza, Papp, Vitális 1 gólos: Bencze, Csinger, Csonka, Csontos, Fodor, Kiss M., Kovács K., Szendrei, Toma