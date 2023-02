Hazai és nemzetközi sikerei­re, különleges mérkőzéseire emlékezett vissza nemrég a Rotary Club Győr klubnapján Kőrös László volt győri FIFA-játékvezető. A ma már 81 esztendős, korábbi kiváló focibíró egy Real Madrid-zászlót is megmutatott a közönségnek, amely azért lett egyedülálló és különleges, mert az országba akkor először visszatérő Puskás Ferenc írta alá és adta neki a Párizsból hazafelé tartó repülőgépen.

Jobbra a volt kiváló játékvezető, Kőrös László. Fotó: Mezei Miklós

„Óriási, felejthetetlen él­mény volt a nyolcvanegyes BEK-döntő, amit Palotai Karcsival és Kuti Sanyival mi vezethettünk Párizsban a Parc des Princes stadionban, csaknem ötvenezer néző előtt. A meccset, ami számunkra különösebben nem jelentett nehézséget, a Liverpool nyerte egy-nullára. Jó kritikákat kaptunk a találkozó után, de sajnos a munkahelyemen nem nézték jó szemmel a nyilvános szereplést, s így az volt számomra az utolsó nemzetközi fellépés” – mesélte Kőrös László, akinek nem csupán az összecsapás jelentette az élményt.

„Már a mérkőzés előtti napon, a párizsi szállodában összefutottunk Puskás Ferenccel. Épp vacsorázni indultunk, amikor találkoztunk vele. Karcsival jól ismerték egymást, azonnal összeölelkeztek. Öcsi aztán így szólt hozzánk: »Na, fiúk, mit igyunk a vacsora előtt?« Én sörös voltam, így azt feleltem, azt innék, amire rögtön felkiáltott: »Te magyar vagy?« Köztudott, hogy imádta a kisfröccsöt, s aki vele volt, neki is azt kellett fogyasztania. Így aznap a vacsora előtt én is azt ittam.”

Meglepetésre a BEK-döntő másnapján is találkoztak Puskással.

„A volt kapitány, Sebes Gusztáv és Szepesi György kíséretében ugyanazzal a géppel utazott haza huszonöt év után először ő is, amivel mi jöttünk vissza. Úgy tudom, Sebes beszélte rá, hogy mindenképpen jöjjön haza. Rögtön a pilótafülke mögött, négyes ülésekben ülhettünk. Mielőtt Bécs körül megkezdtük volna az ereszkedést, kijött a fülkéből a kapitány és néhány stewardess. Kezükben pezsgő és poharak voltak, s együtt köszönthettük a hazatérő legendás futballistát. Akkor adta oda a Real Madrid-zászlót ajándékba, s írta is alá nekem. A nemrég rendezett klubnapon többen is azt mondták, jól őrizzem meg, mert nem nagyon van másnak ilyen.”

A Puskás által aláírt zászló, amit a repülőn adott oda Kőrös Lászlónak.

Aztán Kőrös László azon a héten még egyszer láthatta Puskás Ferencet.

„Akkor már nem találkoztunk, de a játékoskijáró feletti páholyban ott lehettem a Nép- stadionban azon a Budapest–Vidék öregfiúk-gálamérkőzésen, amin a legkiválóbb magyar futballista is pályára lépett. Számomra ez is fantasztikus élmény volt. Viszonylag közelről láthattam, amikor a kezdő sípszó előtt Puskás meghajolt, s így üdvözölte hazatérte után az őt köszöntő magyar szurkolókat.”