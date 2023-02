Tisztesen helytállt az ETO a Debrecen ellen a MOL Magyar Kupában a nyolc közé jutásért. A mérkőzés képe alapján talán még ennél is több lehetett volna ebben a mérkőzésben, ha néhány történés szerencsésebben alakul a győriek számára.

Az ETO Babati kiállítása miatt tíz emberrel küzdött a rendes játékidő hajrájában, és végül a csapatkapitány, Csinger Márk utolsó percben elért találatával így is hosszabbításra kényszerítette a Lokit.

Már lejárt a 105. perc, amikor a vendégek megszerezték második góljukat. A győri szurkolók közül sokan úgy vélik, ebben sajnos nagy szerepet játszott Kovácsik kapus, aki hibázott, amikor az ötösön belül nem hárította a levegőben szálló labdát. Hasonló eset korábban is előfordult nála, lehet, hogy erre tudatosan építenek az ellenfelek.

Ez a gól érthetően megfogta a hazai csapatot, mert bár emberhátrányban is tisztességgel tették a dolgukat, ekkor már kevesebb esély mutatkozott az eredmény megváltoztatására. A sors fintora, hogy az utolsó pillanatokban ismét az egyik hátvéd, Csinger került helyzetbe, aki ekkor nem tudott a kapuba találni.

Az NB II-ben látottakhoz képest jobb teljesítményt nyújtott az ETO, de ezúttal ez sem volt elegendő a továbbjutáshoz. A zöld-fehér csapat kétségtelenül több erényt vonultatott fel, mint az eddigiekben, de a támadójáték továbbra sem az igazi – a csapat összetételétől függetlenül. Valószínű, más gondok is lehetnek a háttérben.

Tímár Krisztián: – A csapat a szebbik arcát mutatta, hasonló mentalitással előrébb állnánk az NB II-ben is. Sikerült eltüntetni az osztálykülönbséget, miután óriási szívvel küzdöttek a játékosaim, de ettől kezdve ezt kell alapvetőnek tekinteni.

Szrdjan Blagojevic: – Ellenfelünk ki is ejthetett volna bennünket... A hideg idő és a jeges pálya is nehezítette a játékot, az utolsó pillanatban elért gólért pedig dicséret illeti a bátor győri csapatot, amely ellen nem kis nehézségek árán sikerült megszerezni a győz-

tes gólt.

Jegyzőkönyv

ETO FC Győr–Debreceni VSC 1–2 (0–1, 1–1, 1–2). Győr, ETO Park. 600 néző. Vezette: Derdák.

ETO: Kovácsik – Kovács K., Csinger, Keresztes (Fodor, 106.), Csontos – Toma – Szendrei, Vitális (Szabó T., 106.), Tuboly (Vingler, 84.), Kiss Bence (Babati, 69.), Szendrei (Borsos, 69.) – Morínigo (Priskin, 75.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

DVSC: Megyeri – Kusnyir, Romancsuk (Deslandes, 112.), Lagator, Ferenczi – Bévárdi (Szécsi, 63.), Varga J., Dzsudzsák (Loncar, 84.), Baráth P. (Manrique, 39.), Bódi (Sós, 63.) – Mance (Dorian Babunski, 84.). Vezetőedző: Szrdan Blagojevic.

Gsz.: Csinger (90+3.), ill. Mance (45.), Loncar (105+1.).

Kiállítva: Babati (90.).