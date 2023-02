Mint azt már jeleztük, Silje Solberg a 2022/23-as évad során többet már nem védi az Audi-ETO kapuját, mivel a kiváló hálóőr egy új életet hord a szíve alatt. A klubvezetés Amandine Leynaud-val oldja meg a szezon hátralévő részében a poszton a helyettesítést.

„Tiszta szívemből gratulálok, és jó egészséget kívánok Silje Solbergnek a várandósság időszakához. Egy nő számára az édesanyává válás valószínűleg a legcsodálatosabb időszak az életben. A közelmúlt esetei is azt mutatták, hogy Győrben zajlik a háttérben kommunikáció a játosok magánéletének tervezése kapcsán a klubvezetéssel. Silje esetében is egyeztetések voltak korábban, így bizonyos szintig fel voltunk készülve erre a helyzetre. A játékosnak ezúton is sok boldogságot, nyugodt babavárást kívánunk, és természetesem várjuk vissza a csapatba” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagyon boldog vagyok, hiszen igazán várom már a várandósság előttem álló időszakát, hihetetlen érzés, hogy hamarosan igazi család leszünk férjemmel, másrészt nyilván furcsa érzés az, hogy a szezon vége előtt kiválok a csapatból. Mindenképpen szeretném megköszönni a klubvezetés támogatását. Hiszek a lányokban, hiszek ennek a fantasztikus közösségnek az erejében, hogy az idei szezonban minden célunkat közösen el fogjuk érni. Én itt leszek mellettük, és támogatom őket mindenben” – mondta Silje Solberg.

Az Audi-ETO menedzsmentje a kapus állapotának ismeretében azonnal megkezdte a tárgyalásokat a posztra a megfelelő, magas szintű helyettesítés megtalálása érdekében. A tárgyalások eredményesek voltak, így a 2022/23-as szezon hátralévő részére szerződést kötött Amanadine Leynaud-val. A francia kapus tavaly nyáron jelentette be, hogy befejezi aktív sportolói pályafutását. Az azóta eltelt időben nem távolodott el a sportágtól, a francia női kézilabda-válogatottnál vállalt feladatot.

„Nyilván nem egyszerű a világ egyik legjobb kapusát a szezon legfontosabb időszaka előtt pótolni, de hiszem, hogy Amandine Leynaud megfelelően megoldja az előttünk álló feladatokat. Doudou tavaly nyáron úgy határozott, hogy befejezi pályafutását, ám most mégis úgy döntött, hogy tisztelve a csapatot, a közösséget, aminek egészen tavaly nyárig ő maga is tagja volt segít klubunknak, visszatér Győrbe. Több szempontból is a legjobb helyettest találtuk meg a posztra, hiszen jól ismeri a csapattársakat, a játékrendszerünket és nyilván a klubot is. Nagyon hálás vagyok neki, hogy ebben a helyzetben igent mondott, és a csapat segítségére sietett. Büszke vagyok rá, hogy Győrben ilyen összetartó közösséget alkotunk, ahol mindenki mindent megtesz a győzelem és a siker érdekében” – tette hozzá Endrődi Péter.

„Nem kellett sokat gondolkodni a döntésen, hiszen a szívem már az első megkeresés után egyből azt súgta, hogy igent kell mondanom. Ezúton is gratulálok Siljének és jó egészséget kívánok neki. A csapat szinte változatlan mióta elmentem, igazából olyan érzés, mintha el sem mentem volna. A szezon során több csapat is megkeresett már, de én mindenkinek nemet mondtam. Győr olyan nekem, mint a második otthonom, a családom. Erre a hívásra egyszerűen nem tudtam nemet mondani. Azon leszek, hogy minden meccsen a legjobbamat nyújtsam, és hogy minden fronton győzedelmeskedjünk” – nyilatkozta Amandine Leynaud.

Amandine Leynaud 2018 és 2022 között védte a Győri Audi ETO hálóját. A 2018/2019-es szezonban Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhetett a csapattal, ezen kívül tavaly ezüst-, míg 2021-ben bronzérmet nyert a legrangosabb európai kupasorozatban. Kétszeres magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes. A 149 tétmérkőzésen viselte eddig a zöld-fehér mezt, és ezeken a mérkőzéseken eddig 8 gólt lőtt az ellenfelek hálójába.