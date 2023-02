Ha a tranzakcióban érintett játékosok neveit magyarra fordítjuk, úgy is fogalmazhatnánk: az SKC-nál a fehérség váltja a ragyogást. A soproni klub a szakvezetés kérésére közös megegyezéssel szerződést bontott az amerikaI bedobó Tavarius Shine-nal, aki helyett az inkább a hátvéd poszton otthonosan mozgó, szintén amerikai Maliek White-ot szerződtette.

Az új légióssal az SKC nem vett zsákbamacskát, hiszen White az előző évadban is az NB I-ben játszott, a döntőig menetelő Körmendet erősítette. A 25 éves, 190 centis kosaras a vasiaknál közel 14 pontot, 3,2 lepattanót és 4,2 gólpasszt átlagolt. A mostani évadban eddig a litván Neptunas gárdájában kosárlabdázva már közel sem töltött be olyan meghatározó szerepet, mint Körmenden, nem egészen egy félidőnyi időt pályán töltve 5,3 pontot, közel 2 lepattanót, és 2,6 gólpasszt átlagolt. White már meg is érkezett Sopronba, és bekapcsolódott az SKC edzésmunkájába.