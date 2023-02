Mint ismeretes, Győr városrészei különböző, fizikai aktivitásokra építő versenyeken mérték össze erejüket, négy állomás volt, mindegyik valamilyen korcsoport – óvodásokat, általános és középiskolásokat – szólított meg, ami közös volt, hogy a fogyatékossággal élők mind a négy alkalommal részt vettek a sportolásból, emellett előadások, érzékenyítő beszélgetések és játékok hozták közelebb a hátrányos helyzetben élőket embertársaikhoz.

A programsorozat ugyanis végig nagy hangsúlyt fektetett az összefogásra, a szolidaritásra, a önkéntességre, valamint a hátrányos helyzetben, fogyatékossággal élők elfogadására.

,,Próbáltam a programsorozat mindegyik helyszínén ott lenni, és a sportolásba is bekapcsolódni, sajnos egy alkalmat ki kellett hagynom. Nagyon örülök, hogy a fogyatékossággal élő sportolók részt tudtak venni az eseményen, hiszen az ő sportolási lehetőségüket is próbáljuk minél inkább támogatni és bővíteni. Külön elismerés illeti ezért Kertész Tamás főszervezőt, aki lelkesedésével rengeteget tesz az elfogadásukért, integrációjukért. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot” – mondta Radnóti Ákos alpolgármester, aki egyben Adyváros képviselője is.

,,A program célja az volt, hogy fizikai aktivitásra építve erősítsük a városrészek kohézióját és az elfogadást.

Nagyon mozgalmas éven vagyunk túl. Igyekeztünk az óvodásoktól a felnőttekig minél szélesebb réteget megszólítani. Ezt el is értük.

Remek alkalom volt mind az intézmények, mind pedig a gyerekek számára, hogy tréfás versenyeken méressék meg magukat. Ebben a Széchenyi-egyetem sporttudományi tanszékének hallgatói is aktívan közreműködtek. A program során rengeteg érzékenyítő programot is szerveztünk” – mondta Kertész Tamás, az EMBERsÉG Diáksport Egyesület elnöke.

A könyvtár igazgatója, Horváth Sándor Domonkos azt emelte ki, hogy nagy élmény volt számukra partnerként részt venni a programsorozatban.

„Kellenek az ilyen rendezvények, és kellenek az ilyen szakemberek, mint Kertész Tamás.

Bízunk benne, az együttműködésünk a jövőben is megmarad, hiszen rendkívül fontos terület a fogyatékossággal élők bevonása a kulturális és a sportéletbe egyaránt” – fogalmazott az intézményvezető.