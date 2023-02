Hagyományőrző klasszikus magyar kard és szablyavívó csoport indult Mosonmagyaróváron. Az első foglalkozást szombatona Jump Stúdióban tartották az érdeklődőknek. A Magyaróvári Magyar Szablyavívó Iskola szablyavívó oktatója, Reicher Róbert avatta be a fegyveres harcművészet alapjaiba, történetébe. Mesélt magáról a szablyáról, hogyan kell azt megfelelően fogni, de a szablyavívásban a nagy elődökre is megemlékezett, többek között a magyaróvári születésű Szűts Jánosra, akinek szülőházán, a Bolyai-iskola falán emléktáblát is avattak korábban.