– Hogyan került Sopronba, az Euroliga négyes döntős csapathoz?

– Lehet, hogy meglepő, de jelentkeztem Török Zoltán ügyvezetőnél. A Sopronba érkezésem előtti évadban a PINKK vezetőedzője voltam, de el akartam menni Pécsről, mert szerettem volna tovább fejlődni, és ott sem marasztaltak. Úgy gondoltam, egy nemzetközi porondon is szereplő csapat másodedzőjeként dolgozni jó lehetőség ahhoz, hogy szakmailag előre lépjek. Híre ment, hogy edzőváltás volt a Sopronnál, én pedig gondoltam, hogy új stáb is kell, esetleg új munkatársakkal. Így kerestem meg Török Zoltánt, majd volt egy alapos, hosszú beszélgetés, amelyen már az új vezetőedző, Gáspár Dávid is részt vett, majd ezután döntött úgy a vezetőség, hogy alkalmaz.

– A fő feladata az ellenfelek feltérképezése. Mennyire önálló, mennyire kap szabad kezet a munkájában?

– Alapvetően teljesen. Egy ellenfélből való felkészülés – ha van rá – elég sok időt igényel. A tapasztalatom azt mutatja, hogy ahhoz, hogy egy riválissal kapcsolatban szó szerint "képben legyünk" nem elég mondjuk csak a legutolsó mérkőzését megnézni, meg kell tekinteni pár meccsét. Több szem többet lát alapon Dávid és Stevan Karadzsics is néz meccseket, közösen próbáljuk kideríteni, mi az, ami leginkább jellemző az adott ellenfélre. Ezek után készítem el egy vágóprogram segítségével azt a körülbelül húszperces videót, amelyet a csapattal közösen nézünk meg.

– Említette, hogy több mérkőzést is meg kell nézni egy-egy adott riválistól. Konkrétan hogyan történik ez az "első szűrés"? Amikor lát egy figurát megállítja öt-tíz másodpercenként a felvételt és rögzíti, lerajzolja?

– Alapvetően egyszer végignézem a mérkőzést, és abból látom, mi az, amit gyakran játszanak. Ezután megyek bele a részletekbe, és kezdek elmélyedni az adott játékban, figurában.

Azért kell több meccset is megnézni, mert lehet, hogy az adott ellenfél ellen az első két rivális végig embert fog, pedig jó tudni, mit csinálnak zóna ellen.

Annyit még szeretnék hozzátenni: ahol nagyon széles a taktikai repertoár, ott azért nem mutatunk meg minden figurát, akciót, mert az sem szerencsés, ha egyszerre túl sok információt zúdítunk a játékosokra.

– Egyénileg is elemzi a leendő riválisok játékosait?

– Természetesen. A statisztikák rendelkezésre állnak, így az aktuális rivális aktív rotációjának minden játékosáról készítünk egyéni elemzést.

A mérkőzéseken is mindent megfigyel Laczka Miklós. Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

– Látva mennyi elfoglaltságot igényel a munkája, meg kell kérdeznünk: az edzések napi tervezésében, a "dolgos hétköznapok" edzésmunkájában mennyire aktívan vesz részt?

– Az edzésprogram kialakítása, a foglalkozások menetének a megtervezése egyértelműen a vezetőedző dolga. Az én szerepem az edzéseken akkor nő meg, amikor egyrészt videózás van a lányokkal, másrészt pedig amikor felépítjük, gyakoroljuk konkrétan a következő ellenfél elleni taktikát, amikor az edzéseken is szinte "lelépve" mutatjuk meg a játékosoknak a leendő ellenfél leggyakrabban alkalmazott akcióit, figuráit.

Érdekes, hogy játékosonként elég eltérő, kinél melyik módszer a leghatékonyabb ahhoz, hogy taktikailag teljesen felkészüljön az ellenfélből. Van, akinél a videó segít a legtöbbet, van, akinél az edzéseken, amikor a rivális figuráit "lépjük le", de kapnak a játékosok írásos anyagokat és rajzos segédletet egyaránt.

– Van olyan, hogy amikor – mint például januárban – nagyon sűrű a menetrend, hetente két mérkőzés van, előre dolgozik?

– Természetesen, sőt, ilyenkor két mérkőzéssel előre, ami azt jelenti, hogy egy hétközi Euroliga meccs előtt már kezdem összeállítani a videóanyagot a hétvégi bajnoki és a következő heti Euroliga-ellenfélről.

– Végül azt szeretnénk tudni, ugyanolyan alapossággal készülnek és készítik fel a csapatot egy kulcsfontosságú Euroliga-mérkőzésre, mint egy bajnokira egy alsóházban szereplő ellenfél ellen, amely ellen borítékolható a sima, fölényes győzelem?

– Egyértelműen. Egyrészt fontos, hogy folyamatosan készen álljanak, hogy szinten tartsuk a játékosoknál a magas koncentrációt. Másrészt pedig – és ez talán még fontosabb – hogyan várhatnánk el, hogy ők maximális komolysággal, koncentrációval készüljenek egy mérkőzésre, ha mi, a szakmai stáb tagjai sem tennénk meg ugyanezt.