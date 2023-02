Kertész Tamás, a főszervező Emberség DSE elnöke úgy fogalmazott: a sport is az egyetemes kultúra része, és ezen keresztül is tudunk értékeket teremteni.

"Győr hatodik éve szervezi meg a parasportnapját. Idén ezt regionális szintre tudtuk emelni. Nagyon fontos, hogy ezekkel az eseményekkel erősíteni tudjuk egymást, hiszen

a társadalom igazi erejét az mutatja meg, hogyan tudunk viszonyulni egymáshoz.

Az elfogadás nagyon fontos, és hiszem, folyamatosan tapasztalom, hogy az ilyen alkalmak mindig hozzájárulnak ahhoz, hogy már fiatalon toleránsabbak legyünk a másikkal" – mondta Kertész Tamás.

A mozgalmas délelőttön Vígh Zsolt paraasztalitenisz-edző irányításával pingpongozni lehetett, voltak érzékenyítő foglalkozások, feladatok, csörgőlabda-bemutató. Ki lehetett próbálni az ülőröplabdát, a dartsot, a bocciát és a vakfutást is.

Előadásokat is hallgathattak az érdeklődők, többek között Patkás Tamás, Győr parasport nagykövete beszélt élményeiről, így arról is, hogy "szökött meg" az Alcatraz börtönéből, azaz lábak nélkül hogyan úszta át azt az öblöt, mely egészséges sportembereknek is komoly kihívás. Izgalmas témáról beszélt a fiataloknak Varga Annamária a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól, ő az ivánci otthon speciális olimpián érmes sportolókkal érkezett. Ugyancsak nagy figyelem övezte a Széchenyi-egyetem sporttudományi tanszéke munkatársának előadását, Kovácsné dr. Tóth Ágnes témája az volt, hogy középiskolásként is lehet valaki tudós.