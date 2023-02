"Kaposváron kezdtem el atletizálni középiskolás koromban. Akkoriban inkább csak hobbiként tekintettem rá. A gyaloglás maga jóval később jött képbe: amikor Budapestre kerültem a tanulmányaim miatt, a sors egy gyaloglóedző kezébe irányított. Eleinte borzasztó furcsának tűnt a mozgás, nem is igazán keltette fel az érdeklődésem. Aztán ahogy megismerkedtem ezzel a szakággal is és megláttam a szépségeit, a lehetőségeket, viszonylag hamar megszerettem" – mondta pályafutása kezdetéről Torma Anett.

"A felkészülés alapjaiban nagyon hasonlít egy félmaratonra vagy maratonra készülő sportoló edzéstervéhez. A mi versenytávunk húsz és harmincöt kilométer, ami erőnlétileg hasonló kvalitásokat kíván. A konditermi edzés izomcsoportok tekintetében eltérő, így arra kifejezetten speciális gyakorlatokat is végzünk. A technikai rész már összetettebb: egyrészt edzés közben folyamatosan korrigáljuk a mozgást, másrészt videófelvételeket is készítünk, melyeket aztán utólag elemzünk, és próbáljuk csiszolni a hibákat. Mindenkinek egyedi a mozgása valahol, de törekedni kell a szabályosságra, arra a mozgásra, amit a nemzetközi bírók szeme elvár. Talán ez a legnehezebb része a dolognak" – mesélt a szakág nehézségeiről, majd arról beszélt: az utóbbi időszakban sok hátráltató tényező nehezítette a felkészülését.

"A koronavírus nekem is keresztülhúzta a számításaimat, jóval tovább elhúzódott a poszt-covid hatása, mint vártam. Van, aki két hét alatt könnyen túllendül rajta, nekem ez sokkal több ideig tartott.

Egy éve az oltás okozta hatás miatt egy térdműtéten is átestem a szezon végén, aminek a rehabilitációja végett lényegében nagyon lerövidült az alapozási időszak. Ezt a kiesést pedig nehéz volt behozni.

Lekopogom, de most télen semmi ilyen problémám volt, így bátran gyűjtögethetem a kilométereket a lábaimba" – folytatta a gyalogló, aki azt is elárulta, hogyan került Ausztráliába.

"Ez hetedik éve, hogy Ausztráliában nemzetközi edzőtábort szerveznek ilyenkor. Általában egy kutatás köré épül a tábor, minden évben más a tematika, idén a nők hemoglobinszintjének változása a magaslati edzés hatására, ami egy dietetikai résszel is kiegészül. Ez ráadásul államilag finanszírozott projekt. A mi önköltségünk a repülőjegy volt, a többi a szervezőket terheli. Nem könnyű bekerülni ide, már régóta pályáztam rá, de csak meghívásos alapon működik. Jelentkeztem idén is, ezúttal kiválasztottak. Huszonhárom lány vesz részt a kihívásban, a világ minden tájáról érkeztek a gyaloglók, Kolumbiából, Ecuadorból, Hong Kongból és persz Európából. Számos olimpiai, vb- és Eb-érmes is van köztük. Ezen kívül népes helyi válogatott csapattal egészülünk ki, így nagyjából negyvenen vágunk neki minden nap az etapoknak. A tábor összesen öt és fél hétig tart: az első héten lényegében felmérések voltak – DXA, testösszetétel, hemoglobin, vérvételek, VO2. Az első fázis Canberrában, az Australian Institute of Sportban kezdődött, ahol a világ jelenleg elérhető megmodernebb eszközei álltak rendelkezésünkre. A méréseket végző stáb számos híres professzorból, dietetikusból és edzőből tevődik össze. Rengeteg új dolgot tanulunk tőlük minden nap, és egymással is sok tapasztalatot osztunk meg, abszolút hasznos ez a közös tábor. Ráadásul a hangulat is szuper. A mérések után három hetet Perisher Valleyben töltünk 1750 méter magasan. Most a második hét közepén járunk, az első hét leginkább az alkalmazkodásról szólt. Ami a dietetikai részt illeti: eddig mindannyian magas kalóriatartalmú étkezési csoportban voltunk, az utolsó héten azonban két részre leszünk osztva fele-fele arányban. Én az alacsonyabb kalóriaszámúba kerültem. Korábban sosem vettem még részt ilyen vizsgálaton, kíváncsi vagyok, hogyan reagál rá a szervezetem. Az utolsó négy napban visszatérünk Canberrába, ahol a tábort záró mérések következnek, és ott már újra mindenki magasabb kalóriabevitelű étkezést kap" – avatott be a felmérés részleteibe a GYAC atlétája.

Hogy mennyiben változott az edzésmunka az eddigiekhez képest, arról így beszélt a sportoló: "A táborban fix edzésprogramot követünk, ami kissé eltér az általam megszokottól, azonban van benne némi rugalmasság, hiszen mindenki más állapotban érkezett ide. Az európaiak leginkább alapoznak még, az ausztráloknak pedig ez a versenyszezon közepe. Illetve attól is függ, ki melyik távra készül.

Az is újdonság, hogy minden egyes étkezésen szigorúan grammra van kiporciózva az adag, ettől nem térhetünk el semennyire sem. Mindent el kell fogyasztani, amit adnak.

Előtte természetesen felmérték, van-e valakinek ételallergiája, és ezt figyelembe veszik, de semmi pluszt nem vihetünk be a nap folyamán. Az edzésekre külön biztosítanak izotóniás italt és zseléket. Rengeteget lehet tanulni ebből az összetételből, azonban szoknia kell mindannyiunknak ezt a fajta rendszert. Kíváncsian várom, milyen konzekvenciákat vonunk le a tábor végén, melyeket a későbbiekben beépíthetek majd az edzésmunkába."

Torma Anett a célokról is beszélt: "Szeretném az itt megszerzett tudást a további munkába hasznosan beépíteni, illetve szeretnék minél előbbre kerülni a világranglistán. Célom, hogy kiadjam azt, ami bennem van, ami meglátjuk, mire lesz elég idén nyáron."