Vasárnap 16 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvári KC a francia Nantes együttesét fogadja Európa-kupa-mérkőzésen. Amennyiben az UFM-arénában rendezendő találkozón Gyurka János együttese győz, továbbjut a legjobb nyolc közé.

Az esélyekkel kapcsolatban így nyilatkozott a mosonmagyaróváriak vezetőedzője: „A legjobb tudásunk szerint felkészülünk és mindent megteszünk a sikerért. A tavalyi nemzetközi sorozathoz képest előre léptünk, hiszen most az utolsó fordulóban is van esélyünk továbbjutásra egy igazán erős csoportból. Erőt ad nekünk, hogy hazai pályán, a saját szurkolóink előtt játszhatunk, amire a mi 23 éves átlagéletkorú csapatunknak szüksége is lesz. Ez lesz ugyanis öt héten belül a tizennegyedik tétmérkőzésünk, rangos ellenfelekkel, rengeteg utazással. Ebből a sorozatterhelésből rengeteget tanultunk, sok szempontból képet kaptunk arról, hol is tartunk. Vasárnap azonban gyakorlatilag döntő mérkőzést játsunk majd, várhatóan annak minden izgalmával, feszültségével. A Nantes is így készül, nagyon komolyan veszi ezt a találkozót, ezért már csütörtökön megérkezett Mosonmagyaróvárra. Kiváló képességű, rendkívül tapasztalt, válogatott kézilabdázóik vannak, akik sok ilyen csatát megéltek már. Ez fontos tényező, egyértelműen a francia csapat esélyeit növeli, de egy döntőnek beillő összecsapás esetében könnyebben borulhat a papírforma.”