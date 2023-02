A pénteki nyitónap után 1-1-gyel fordultak a csapatok, s a szombati párosra Nagy Zoltán ismét a győri szuperligás csapat két legjobbjának, Marozsán Fábiánnak és Valkusz Máténak szavazott bizalmat. Fábiék egy éve az ausztrálok ellen sikerrel borították a papírformát, s a két fiatal teniszező ezúttal is kellemes meglepetést okozott.

Hungary do it for the doubles 🙌



Giving the team a 2-1 lead against France… #DavisCup | @DavisCup pic.twitter.com/fGYDG64363 — ATP Tour (@atptour) February 4, 2023

A forduló ütése

A korábbi páros világelsővel, Nicolas Mahut-val erősített francia kettős ellen 6:2-vel húzták be az első játszmát a magyarok, majd a második felvonásban az idegek csatáját is nyerték. A Davis Kupa hétvége legizgalmasabb pillanata és legszebb ütése is Valkusz Máté nevéhez köthető.

A második szettben Máté óriási mentését nem adta meg a székbíró – a tévés lassításnál egyértelműen látszott, hogy nem pattant kétszer a labda –, majd a véghajrában Rinderknech lecsapását lehetetlen helyzetből ütötte el fonákkal az egykori junior világelső.

Sérülések

Miután Marozsán és Valkusz megszerezte a vezetést, elkezdtek gyülekezni a viharfelhők a magyar csapat felett. A sajtószobában két rossz hír is terjedt: a pénteki első meccset nyerő Piros Zsombor lába sérült, míg Fucsovics Márton háta sincs túl jó állapotban. Ráadásul a franciák is emelték a tétet, a kellemetlen stílusban teniszező – erről Federer és Nadal is tudna mesélni – Adrian Mannarinót vetették be a negyedik mérkőzésre.

A balkezes, alig-alig hibázó francia teniszező egy játszmán át hajtotta, űzte Fucsovicsot, majd könnyedén adta meg a kegyelemdöfést Marcinak. A legjobb magyar férfi teniszező a meccs végjátékában volt, amikor sorozatban 21 pontot vesztett.