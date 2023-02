Számos egyéni csúcs és izgalmas verseny jellemezte az fővárosi BOK-csarnokban hétvégén rendezett U16-os fedett pályás atlétikai országos bajnokságot. Ahogyan egy évvel ezelőtt, most is 35 egyesület nyert legalább egy érmet, ebből 14 klub bajnoki címnek is örülhetett.

A legtöbbször a Győri AC ígéretei állhattak fel a dobogó legfelső fokára – négy alkalommal. A győrieknek elsőséget szállított Fekete Sára 800 és 1500 méteren, Sipos Veronika 60 méter gáton, valamint a Kapuy Ádám, Takács Levente, Bokros Bulcsú, Horváth Áron összetételű fiúváltó 4x200 méteren. Összességében is Kószás Kriszta vezetőedző tanítványai gyűjtötték a legtöbb érmet: az aranyak mellett négy ezüst és egy bronz került a kollekcióba.

„Elégedettek lehetünk, és büszkék vagyunk a fiatalok teljesítményére – mondja a Győri AC szakosztályvezetője, Kiss Dániel. – Ezek az eredmények mindig jó visszajelzések az utánpótlás-nevelő munkánkról. A gyerekek edzője Kószás Kriszta, elsősorban övé az érdem. Külön öröm, hogy rúdugrásban is szerepelt döntősünk, továbbá minden szakágban képviseltettük magunkat. A MASZ párhuzamosan rendezett fedett pályás versenyét is beleszámolva, összesen hatvannyolc fővel utaztunk a BOK-csarnokba. Szeretnénk, hogy ezek a gyerekek az U18-as, majd az U20-as korosztályban is megőrizzék lelkesedésüket, eredményességüket, és az egyetemi éveiket is Győrben töltsék. A célunk, hogy minél több sikeres felnőttversenyzőt neveljünk a magyar atlétikának.”

Eredmények

Aranyérmesek: Fekete Sára (800 m; 2.15,02 p – egyéni csúcs), Fekete Sára (1500 m; 4.35,82 p – ECS), Sipos Veronika (60 m gát; 9,16 mp – ECS), Kapuy Á., Takács L., Bokros B., Horváth Á. (4x200 m; 1.38,24 p).

Ezüstérmesek: Bajnok Alíz (távolugrás; 525 cm – ECS), Horváth Áron (60 m; 7,35 mp – ECS), Birtha Enikő (60 m gát; 9,17 mp – ECS), Takács Levente (60 m gát; 8,55 mp).

Bronzérmes: Horváth Áron (300 m; 38,17 mp – ECS).

A felkészítő edzők: Kószás Kriszta, Böndőr Dániel, Szalóki Richárd és Kiss Dániel.

A győriek a hétvégén az U18-as, U20-as és felnőtt összetett ob-n vesznek részt. Két versenyző áll majd rajthoz, az U18-asoknál Zemen Zalán – aki EYOF-aspiráns – és Juhász Máté versenyez.