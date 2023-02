Biztossá vált, hogy a következő szezonban is Rju Un Hi és Ana Gros alkotja majd az Audi-ETO jobbátlövő párosát. A csapat dél-koreai játékosa 2021 nyarán tette át székhelyét Győrbe, és az elmúlt két évben bebizonyította, hogy helye van a legjobbak között. A klubvezetés szerződést ajánlott a játékosnak, akivel végül 1+1 éves megállapodást írtak alá – adta hírül honlapján az Audi-ETO.

„Rju Un Hi fantasztikus személyiség, alázatos, szorgalmas sportoló, igazi csapatember.

Kiemelkedő játékintelligenciája mellett nagyon jól lát a pályán, okosan olvassa az ellenfél játékát.

Egyértelmű volt, hogy szerződést kívánunk vele hosszabbítani. Egy plusz egy éves kontraktusban egyeztünk meg, amelyben mindkét fél dönthet majd a 2024/25-ös szezonról. Örülök, hogy együtt haladunk tovább a közös úton” – nyilatkozta Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

„Nagyon örülök, hogy sikerült megegyezni, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben és az ETO-ban. A csapat fantasztikus, hihetetlen jó ehhez a közösséghez tartozni.

Győrben nincsen soha egyszerű feladat, itt minden nap új csúcsokat kell megdönteni, ami nyilván nem egyszerű, de az élsportban ennél jobb motiváció nem is kell.

Örömteli és egyben kihívásokkal teli minden nap, minden meccs, minden edzés. Boldog vagyok, hogy továbbra is az Audi-ETO-ban szerepelhetek, és ahogy eddig, úgy a jövőben is mindent megteszek a csapat sikeréért” – nyilatkozta Rju Un Hi.

A zöld-fehérek első ázsiai játékosa 32 éves. Tavaly bajnoki címet nyert a győriekkel, valamint ezüstérmet szerzett a Bajnokok Ligájában és a Magyar Kupában is. Eddig 62 mérkőzésen szerepelt zöld-fehér mezben, ezeken a találkozókon összesen 168 alkalommal talált az ellenfelek hálójába.