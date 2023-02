Hétvégén rajtol az NB III tavaszi szezonja, az osztályban újonc Csorna sérülésekkel teli ősz után a kiesést jelentő 18. helyről várja a folytatást. A rábaköziek hat találkozót is játszottak téli felkészülésük során. Ezeken három alkalommal (Haladás 1–6, Illés Akadémia 4–5, Király SE 1–2) vereséget szenvedtek. Viszont a három utolsó felkészülési mérkőzésüket megnyerték. Nem is akárhogyan, hiszen a megyei I-es listavezető Koroncót 5–1-re, a szintén megyei I. osztályú Celldömölköt 11–1-re, a szlovákiai Nádszeget 8–2-re győzte le a Varga Péter irányította együttes.

„A téli szünetben megkapták a tervezett terhelést a fiúk, szerencsére a műfüves pályán mindent el tudtunk végezni, amit szerettünk volna – kezdte a szakmai igazgató. – Biztató, hogy az utolsó három találkozón már látszott az is, hogy bár nem változtattunk a taktikai felálláson, támadásban sikerült valamelyest előrelépnünk. Persze ahogy szokott lenni, kisebb sérülések, betegségek azért nehezítették a felkészülésünket. Örömteli azonban, hogy az őszi komoly sérültjeink, Böcskey Zsolt, Németh Balázs és Ficsór Dávid felépültek, s már teljes értékű munkát tudtak végezni a télen.”

A szünetben nagy mozgás nem volt a zöld-fehérek keretében, de azért akadtak távozók és persze érkezők.

„Ahogy azt korábban is említettem, négyen – Szalka Máté, Sulyok Marcell, Sulyok Dániel és Molnár Máté – máshol folytatják a pályafutásukat. Ketten viszont érkeztek hozzánk. A támadósort erősítő Farkas Zoltánt, illetve Veres Milánt sikerült leigazolnunk. Azt gondolom, erősebb lesz velük a csapatunk.”

Bár nincs valami jó pozícióban az együttes, a célok nem változtak. Az újonc szeretné harmadosztályú tagságát meghosszabbítani.

„Egyértelműen a bennmaradás a tervünk, s mivel elég sok találkozó van még hátra a bajnokságból, ezt ki is tudja harcolni a társaság. A játékosaink motivációjával egyébként ősszel sem volt baj, most pedig már egyfajta elszántságot is látok a srácokon. Ők is be szeretnék bizonyítani, hogy igenis helyük van ebben az osztályban. A felkészülésünk összességében jól sikerült, aztán majd a bajnoki mérkőzéseken kiderül, hogy ez mire lesz elegendő.”