Gáspár Dávid nem tartja szerencsésnek, ha esélyesnek kiáltják ki a válogatott szünet után jól, két legnagyobb hazai riválisát biztosan legyőzve visszatérő csapatát. Még akkor sem, ha december közepén idegenben is sikerült 61–50-re legyőzni a franciákat.

"Ezzel együtt természetesen itthon is nyerni akarunk, de a Landes komoly Euroliga-csapat, sok ezen a szinten is rutinos, képzett veszélyes játékossal. A mostani szezonban nagyon ingadozó a játékuk, volt, hogy nem úgy jött ki nekik a lépés. ahogy arra számítottak. Ugyanakkor roppant kellemetlen ellenfél, amelynél támadásban nagyon sok a labda nélküli zárás, mozgás és az improvizáció. Olyan kreatív játékosaik vannak, mint a francia válogatott fiatal irányítója, Fauthoux, vagy a nagyon tapasztalt Dumerc, és bedobóik, magas embereik is veszélyesek lehetnek. Ugyanazzal a hozzáállással kell játszanunk, ahogy a Szekszárd elleni hazai Magyar Kupa-negyeddöntőn és Miskolcon, a DVTK elleni bajnokin játszottunk. Nem szabad engedni a franciáknak, hogy saját játékukat játszva lendületbe jöjjenek."

A Sopron francia válogatott irányítójának, Olivia Epoupának a bemutatkozására soproni színekben még várni kell. A szakvezető ezzel kapcsolatban lapunk érdeklődésére elmondta: a január eleji agyrázkódása óta Epoupa sokat kihagyott, idő kell, hogy fizikálisan és játékban is utolérje magát.