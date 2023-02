Az Audi-ETO a női kézilabda NB I 16. fordulójában a Siófok otthonában lép pályára. A Balaton-partiak továbbjutottak az Európa Liga csoportköréből, a legjobb nyolc között folytatják majd szereplésüket a második számú európai kupasorozatban. A győriek a Bajnokok Ligájában biztos negyeddöntősök.

A zöld-fehérek a bajnokságban is jól szerepelnek, egyetlen vereségüket a Ferencvárostól szenvedték el. Uros Bregar együttese a hetedik helyen áll, az eddig lejátszott tizenhárom mérkőzéséből hatot megnyert, hatot elvesztett és egyszer döntetlent játszott.

Yvette Broch, a győriek holland beállósa így nyilatkozott a várakozásairól: "A szezon során volt pár vereségünk, és veszíteni sosem jó, de az építkezésben ennek is megvan a szerepe. Összességében azt gondolom, a szezon eddigi része jól sikerült, innen kell tovább haladnunk. A Siófok hazai környezetben mindig kemény ellenfél, így most is erre számítunk. Az biztos, hogy szükségünk lesz a jó védekezésre, valamint a szurkolóink támogatására. Reméljük, most is sokan elkísérnek bennünket, ahogyan szoktak. Nyilván olyan hangulat nem lesz, mint az Esbjerg ellen volt, de mindig jó hallani a lelátóról, ha nekünk szurkolnak."