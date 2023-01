Vogel Zsolt edző így nyilatkozott a mérkőzés esélyeiről: „Várhatóan az első meccsek minden bája és szépsége benne lesz ebben a találkozóban is. Munkás hetek után vagyunk, tudtunk sokat gyakorolni, edzőmeccseket is játszottunk az elmúlt időszakban. Hasznosak voltak ezek, viszont itt is eléggé hullámzott a teljesítményünk. Voltak nagyon szép dolgaink, de olyan is, amikor szinte semmi nem sikerült, semmit sem tudtunk megcsinálni. A cél, hogy a jó szakaszokat állandósítani tudjuk. Amire figyelnünk kell, a kapott gólok száma minél kevesebb legyen, hiszen csak így tudunk sokáig meccsben maradni. Most négy nagyon komoly ellenféllel találkozunk, utána jönnek azok a találkozók, melyek az alapszakasz kimenetelében számunkra döntőek lehetnek.”