A tabella 7. helyén álló ETO Akadémia összességében jó szezont tudhat maga mögött. A zöld-fehérek fiataljai két győzelemmel indítottak július végén és augusztus elején, majd vereséget szenvedtek a Puskás Akadémia második csapatától, amit három 2–2-es döntetlen követett. Ezután volt egy kisebb hullámvölgy, ám az utolsó tíz mérkőzésükből hetet megnyertek, kétszer játszottak döntetlent, és mindössze csak egy alkalommal hagyták el pont nélkül a pályát. A szezon során megszerzett harmincöt pontjuknak köszönhetően a táblázat első feléből várhatják a folytatást.

Sok fiatal ebben a szezonban mutatkozott be a felnőttek között, ám ez nem látszódott a pályán, mindenki bizonyította, hogy lehet rá építeni a jövőben. A csapat legeredményesebb játékosa Szabó Tamás volt az ősszel, a középpályás tíz alkalommal volt eredményes.

A házi góllövőlista második helyén a mindössze 17 esztendős Huszár Marcell végzett hat találattal, míg a dobogó harmadik fokára Hanzli Péter ért fel öt góllal. Az akadémiai csapatban kezdte meg a szezont Lacza Alex, aki nyolc alkalommal játszott a harmadosztályban, ám hatszor pályára lépett már az NB II-es együttesben is, ahol megszerezte első gólját. A szakmai stáb célja a tavaszra, hogy újabb tehetséges játékosokat építsen be a csapatba és továbbra is azt az eredményes játékot mutassák be a fiatalok, amit tettek különösen a szezon végén.

„Úgy gondolom, a szezon vége nagyon jól sikerült, a játékosok minden mérkőzésen remekül futballoztak – kezdte Antonio Munoz, a Rába-partiak spanyol edzője. – Nagyon fontos volt, hogy jó játékot tudtunk bemutatni, de tudjuk, hogy sokat kell még javulnunk, különösen védekezésben. Minden találkozón hét-nyolc tizenkilenc év alatti játékos szerepelt, ami nagyon jót tesz mind a fiatalok, mind pedig az ETO jövőjének. Egyénileg és csapatszinten is elégedett vagyok a srácok fejlődésével, a jövőben ugyanilyen keményen fogunk dolgozni annak érdekében, hogy napról napra jobbak legyünk.”

Mayer Ádám. Fotó: gyirmotfc.hu

Támadó foci a filozófiájuk

A Gyirmót FC Győr II húsz forduló után 26 ponttal a 14. pozíciót foglalja el a 20 csapatos bajnokságban, mérlege hét győzelem, öt döntetlen, nyolc vereség, valamint 42 rúgott mellett 44 kapott gól.

„Nagyon erős a bajnokság, a harmadosztályban is megjelentek a külföldi játékosok, akik emelik a színvonalat. Sok csapat védekező taktikával játszik, labdakihozatal nélkül. Nehéz volt játszani az ilyen ellenfelek ellen, mert mindig nekünk kellett kezdeményezni, a védelmeket megbontani. Mi az elejétől kezdve labdakihozatalra és összjátéktechnikára épülő támadó focit játszottunk a lehető legmagasabb védekezéssel. Filozófiánkat és játékrendszerünket értékesnek gondolom, mert meggyőződésem, a jövő a támadó fociban van – mondta a csapat trénere, Ördög József. – Nem egyszerű, amikor csak a mérkőzés előtti napon derül ki, hogy ki csatlakozik hozzánk az első csapat keretéből, s nincs lehetőség közös gyakorlásra, így a szombati edzést kell taktikailag a csúcsra járatni. Persze örülök a rutinosabb játékosoknak, mert a fiatal és a tapasztalt játékosok elegye a legjobb a csapat szempontjából. Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ezekből csak keveset sikerült értékesíteni, mert nyomás alatt nem hozunk megfelelő döntéseket, de a megfelelő rutin megszerzése után már ez is rendben lesz.”

A szakvezető több jó teljesítményt is kiemelt.

„Három játékos, Tarsoly Kristóf, Görcs Márió és Lányi Bence egyértelműen meglépte az utánpótlás- és a felnőttlabdarúgás közötti lépcsőfokot, ők már meghatározó tagjai a csapatnak. Nekik is kellett ez a szezon, hogy megszokják a felnőttfoci ritmusát és pszichés nyomását. A többiek is szépen fejlődnek, de ők még nem tudták állandósítani magukat a csapatban. Elsősorban mint csapat voltunk egységesek, ami nagyon fontos. De azt gondolom, és megint visszakanyarodok a támadó focira, ha nem ezt játszottuk volna, aligha lenne húszgólos támadónk, aki jelenleg vezeti a góllövőlistát, de ez mit sem von le Mayer Ádám teljesítményéből, egyértelműen ő kiemelkedett a mezőnyből.”