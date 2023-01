– Sok közös nincs az előző és az idei évad SKC-ja között, a keret jelentős része kicserélődött. Annyi viszont talán mégis, hogy a tavalyi év elején a kilencedik forduló után indított – mint később kiderült – szédületes, tizenhárom mérkőzéses győzelmi széria közben volt a gárda. A 2022-es év vége is remekül sikerült, hatos győzelmi sorozattal zárta a társaság.

– Mit gondol, mi az eltérő, a mi a közös a két sorozatban?

– Teljesen más a mostani csapat és más a bajnokság is, mint amilyen a tavalyi volt. Az előző bajnokságban, főleg azok után, ahogy kezdtük, a sorozatban elért tizenhárom győzelem minden előzetes várakozást messze-messze felülmúló sikerszéria volt. Evés közben megjött az étvágy, és akkor már merészebb álmaink is voltak. Az évad végén, hogy a negyeddöntőben megállított minket az Alba, itt azért volt egy kis hiányérzet. Hozzá kell tennem, elég sok problémánk volt szezon közben, Supolának szinte az egész előző évadot ki kellett hagynia, a tavalyi társaságot remekül mozgató McGill kiválása érzékeny veszteség volt, és úgy érzem, azért a szezon végére el is fáradt a társaság. Ami a jelenlegi együttest illeti, úgy vélem, Molnár Márton visszaigazolásával és a fiatalszabály alatti korban lévő egyik legígéretesebb játékos, Valerio-Bodon Vincent szerződtetésével magyar magunk ütőképesebb lett. Ami a légiósokat illeti, szerintem egyéni képességek tekintetében a tavalyi külföldi sor valamivel erősebb volt, jelenlegi légiósaink inkább csapatemberek, és csapatként jól is működnek. Ha szezon előtt azt mondják, hogy év végén az Albával azonos mérleggel ott leszünk a harmadik-negyedik helyen, szó nélkül aláírtam volna. Mindenképpen szeretném ki- emelni, hogy úgy látom, a Kosz- tasz Flevarakisz–Bors Miklós edzőkettős ahogy a tavalyi, úgy az idei gárdából is kihozza a maximumot. Persze az ember valahol – főleg, ha jönnek a győzelmek – kicsit mindig telhetetlen, szeretné, ha a játék még látványosabb lenne. Úgy látom azonban, ahogy egyre jobban és jobban összeérik a társaság, ebben is folyamatos az előrelépés.

– Pár év „kihagyás” után ezúttal az új rendszerű Magyar Kupában is érdekelt az SKC. Itt mire számít?

– Az előző néhány szezont gyengén kezdtük, lemaradtunk a Magyar Kupa nyolcas döntőjéről. A korábbi évektől eltérően most nem nyolcas, hanem négyes döntőt rendeznek. A negyeddöntők párosítását sorsolják az alapszakasz első körének végén az első nyolc helyezett között. Negyedikek vagyunk, a nyolc között három csapat áll előttünk, négy mögöttünk. Ha a sorsolásnál előttünk álló ellenfelet kapunk, idegenben, ha mögöttünk lévő riválist, akkor itthon játszunk a négyes döntőért. Nagyon remélem, a sorsolásnál Fortuna „kézen fog” majd minket, és hazai környezetben vívhatjuk meg az egymeccses negyeddöntőt.

– Végül, bár alapvetően a 2022-es évet értékeljük, kicsit előrenézve: tavaly hatodik volt a csapat, most a negyedik helyen áll. Elégedett lenne az előző évi helyezéssel?

– Szeretném, ha előre tudnánk lépni, és a jelenlegi helyzetben erre látok is reális esélyt. Ugyanakkor azért nehéz a kérdés, mert még sok minden történhet, erősíthetnek is a riválisaink. Maradjunk most annyiban, örülnék annak, ha valamelyik sorozatban ott lennénk a legjobb négy között – ha pedig mindkettőben, az csak hab lenne a tortán.