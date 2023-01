Nemrég írtunk arról, hogy hiába tűnt úgy, újra sínen van az egykor NB I/B-ben is szereplő korábbi vasutascsapat, a győri DAC, ismét veszélybe került a jelenleg megyei I. osztályban szereplő győri együttes léte. Új edzővel kezdte az együttes az idényt, aki szezon közben távozott, majd lemondott posztjáról Arnold Csaba klub­igazgató, ezenkívül a két éve választott elnök, Kappel Mihály is bedobta a törülközőt, s lemondott. Utóbbi azt mondta, belefáradt többek között abba a belső viszályba, ami az egyesület és a területet üzemeltetőként megkapó, utánpótlás-nevelésre alakult kft. vezetője között alakult ki.Nos, kedd este ha a konfliktus nem is oldódott meg, az egyesület tisztújító közgyűlésén új elnököt és elnökséget választott a klubvezetés. Mielőtt azonban ez megtörtént volna, az egyesületet, az első csapatot féltő idősebb generáció tagjai adtak hangot aggodalmaiknak.

Elhangzott többek között, hogy eddig az volt a kérdés, hogy megmenekül-e az egyesület, most viszont már a túlélés a cél. Az egyesület és a klubnál futballozó több mint kétszáz gyerek érdekében egyezségre kell jutnia a két félnek, mert mára szinte teljesen megszűnt az együttműködés.

Egyébként az említett kft.-t vezető Farkasházy László, aki a klub elnökségének is tagja volt, nem volt ott a közgyűlésen, mert már korábban lemondott az egyesületi tisztségéről.

A győri önkormányzat részéről Rózsavölgyi László először is megköszönte a távozó elnök, Kappel Mihály kétéves irányítását, s az ezzel járó anyagi támogatását, majd kiemelte, a városvezetés a klub mögött állt, s továbbra is ott marad, mert fontos, hogy a környékbeli gyerekeknek legyen hol sportolniuk, ugyanakkor tudja azt is, hogy számukra kellenek célok, példaképek, így mindenképp szükség van egy felnőttcsapatra is.

Kappel Mihály és Arnold Csaba, a leköszönő és az új elnök.

Ezután szavaztak a résztvevők, miszerint a DAC új elnöke a volt klubigazgató, Arnold Csaba lett. Az elnökségbe Virág-Adorján Andrea mint társadalmi elnök, Rózsavölgyi László mint önkormányzati koordinátor, Hontvári Tamás mint klubigazgató, Markó Dániel mint gazdasági vezető, Szabó Gábor mint szakmai koordinátor és Marányi Ernő mint sportmenedzser került be. A felügyelőbizottság vezetője Farkas Imre lett, tagoknak Jalics Lászlót és Békés Ferencet választották meg.