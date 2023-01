Az abc.com értesülései szerint az NB II-ben szereplő ETO FC Győrben folytatja pályafutását az előző évet a paraguayi élvonalbeli Amelianóban töltő Nicolás Morínigo - írja a csakfoci.hu.

A 22 éves csatár 18 bajnokin 2 gólt szerzett a 2022-es évben (tavaszi-őszi rendszerű a bajnokság), a csapattal pedig Paraguayi Kupát nyert. Mivel a labdarúgónak magyar gyökerei is vannak, így nem okoz gondot az NB II-ben való szereplése.

Morínigo eddig csak Paraguayban játszott, most először állhat légiósnak. Bár a futballistát még nem jelentették be hivatalosan, az abc.com kész tényként kezeli a Magyarországra érkezését, a Transfermarktnál pedig már az ETO-t tüntetik fel a labdarúgó új együtteseként.