„Valószínűleg sehol máshol nincsenek ilyen ideális körülmények a nagyvilágban az egyetemi evezőssport számára, mint Győrben. A campus közvetlenül a folyó partján fekszik, pár száz méterre az evezősklubtól. Az egyetem és az evezősszakosztály az elmúlt években összeforrt, segítjük, kiegészítjük egymást. Sok egyetemista versenyez nálunk, válogatottak is, a Széchenyin tanulnak, nálunk edzenek, és az egyetemi sportban széchenyis színekben indulnak, hozzák sorban az aranyérmeket a győri egyetemnek" – mondta korábban Papp Oszkár, a GYAC elnöke, aki a lehetséges fővárosi helyszíneket beelőzve Győrbe csábította az oxfordiakat.

Az egyetem részéről dr. Gyömörei Tamás, az intézmény Testnevelési és Sportközpontjának vezetője elmondta: a sport kiváló lehetőséget ad a kapcsolatteremtésre és az együttműködés szorosabbá tételére, ezek az edzőtáborok is ezt alapozhatják meg. A hangsúly természetesen a napi több edzésen volt, de az oxfordi és a cambridge-i evezősök megismerkedhettek közben Győrrel, és campussétára is várták őket.

Gyömörei Tamás szerint is példaértékű a szakosztály és az egyetem együttműködése, ami az edzőtábornak is keretet ad.

Az oxfordi evezősök tehát „kitaposták” az utat a cambridge-iek előtt, olyan jó hírét vitték a városnak, a Széchenyi-egyetemnek és a győri evezősöknek, hogy mikor a közelmúltban a cambridge-i evezősöket hívták meg a győriek, gyakorlatilag az első szóra igent mondtak.

„Az egyetem támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a találkozó sem – mondta Papp Oszkár. – Legendásan jó a kapcsolatunk a Széchenyi-egyetemmel, mely most is biztosítja a szállást és az ellátást a vendégeinknek. Azt gondolom, ez a kapcsolat nemcsak az evezésnek jó, hanem az egyetem és a város is profitál belőle, hiszen a világ egyik legrangosabb felsőoktatási intézményével tud az egyik legfontosabb ponton, a sportban, az evezésben összekapcsolódni. Annak idején az oxfordiak is sok helyen jártak, és a közösségi oldalon lévő csoportjukban rengeteg Győrt népszerűsítő fotó és videó jelent meg, melyet a versenyzők készítettek. Ennél jobb reklámot nem is lehet csinálni szép városunknak, erre voltam, voltunk talán a legbüszkébbek. Ráadásul rengeteg országba jut el a hírünk, hiszen ezekre az egyetemekre a világ minden tájáról érkeznek hallgatók” – tette hozzá Papp Oszkár, aki nagyon szeretné, hogy egyszerre tudja majd megvendégelni az oxfordi és a cambridge-i egyetem evezőseit, hiszen a két iskola közötti regatta a világ egyik, ha nem a leghíresebb evezősversenye.

„Több mint százötven éves múltra tekint vissza az oxfordiak és a cambridge-iek küzdelme, nagy szó lenne, ha egyszer mi is csatlakozhatnánk hozzájuk egy versenyen, és az még nagyobb fogás lenne, ha ez Győrben valósulna meg” – mondta végezetül a győri sportvezető.

A héten ellátogatott a városházára a cambridge-i küldöttség. Itt rövid beszámolót hallhattak az épület történetéről, illetve az egyetem részéről is kaptak egy tájékoztatást, míg a videós összeállításból a város sport- és kulturális életével megismerkedhettek a küldöttség tagjai.

Ahogyan korábban az oxfordiakkal, most a cambridge-iekkel is összemérték erejüket a győri nyolcasok, és ezúttal is hazai siker született, azaz a győri evezősök elmondhatják magukról, hogy mindkét nagy hírű egyetem nyolcasát legyőzték.

A mostani futamok előtt volt egy kis aggódás győri részről a futamok előtt, hiszen a legjobb győri férfi evezősök jelenleg Törökországban edzőtáboroznak, egyetemi női nyolcasa pedig nincs a GYAC-nak, így a serdülő és ifjúsági versenyzőkből összeállított egység szállt hajóba. Az izgalom azonban felesleges volt mindkét esetben.

A Cambdrige Egyetem csapatvezetője, Georgia Denham elmondta: remekül érzik magukat Győrben.

„Minden igényt kielégítenek a körülmények, a város gyönyörű, a lehetőségek pedig ideálisak az evezés szempontjából. A győriek vendégszeretete is lenyűgöző. Jó eséllyel nem utoljára vagyunk itt Győrben” – fogalmazott a küldöttségvezető.

Papp Oszkár GYAC-elnök is elégedett volt a tapasztaltakkal.