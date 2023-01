Oross Márton például az Illés Akadémián foglalkozott utánpótlás-neveléssel, majd az MLSZ szövetségi edzője lett. Korábban az U19-es, je­lenleg a magyar U18-as válogatottat irányítja a volt győri támadó. Nagy Ádám szintén ETO-játékos is volt, ma már az NB III-ban szereplő Puskás Akadémia II edzője. Ferenczi István sok helyen megfordult, jelenleg a Paks erőnléti edzője, Farkas Balázs a Barça Academy Hungary vezérigazgatója. Weitner Ádám az NB II-es Pécs vezetőedzője, míg Erős Gábor az élvonalbeli Kisvárda edzője.

Nemrég egy szintén volt győri labdarúgó, Burányi Tamás kapott egy nagyszerű ajánlatot, s lett az NB II-es Nyíregyháza másodedzője. A jelenleg 33 éves fiatalember pályafutása Abdáról indult, játszott többek között Gyirmóton, Zalaegerszegen és a Diósgyőr színeiben is. Bár még a pályán is aktív – hivatalosan még a megyei II. osztályú Mezőörs játékosa –, neve korábban már a Puskás Akadémiánál is feltűnt. Előbb mint játékos, később pedig mint másodedző.

„Felcsúton lettünk jó ismerősök Visinkai Edével, akit nemrég a Nyíregyháza vezetőedzőjének neveztek ki, s ő kért fel, hogy legyek a segítője – meséli Burányi Tamás. – Egy ilyen felkérésre nem nagyon lehet nemet mondani, hiszen a hazai labdarúgás második vonaláról van szó. Persze tisztában vagyok, vagyunk azzal, hogy Nyíregyházán nem egyszerű mostanában a trénerek élete, hiszen az elmúlt öt évben tíz edző dolgozott a csapatnál. De miért ne sikerülhetne nekünk egy ütőképes együttest összeraknunk?” – teszi fel a kérdést az újdonsült másodedző, aki legutóbb Győrben az ETO-utánpótlásnál dolgozott.

„Az U14-es csapat edzője voltam, s nagyon hálás vagyok a klubvezetésnek, hogy korrekt módon váltunk el, s elengedtek az új csapatomhoz. Fáj a szívem a Mezőörs miatt is, mivel nagyon szerettem ott futballozni. Bízom benne, nélkülem is elérik céljukat, nagyszerű csapatot rakott össze Szőke Barnabás.”

Burányi Tamást (balra) a másodosztályban szereplő Nyíregyháza új vezetőedzője kérte fel, hogy legyen a segítője.

Érdekesség, hogy nem először tölt be ilyen pozíciót Burányi Tamás. „Korábban Csákváron már dolgoztam másodedzőként, tehát azért már van egy kis rutinom. A szakmát egyébként iskolában is tanulom, A licences tanfolyamra járok, májusban vizsgázom. Nyíregyházán jól fogadtak, úgy látom, befogadó a társaság. Az biztos, hogy érdekes lesz majd épp az ETO vagy a Gyirmót ellen az új csapatommal meccselni.”