Radnóti Ákos alpolgármester arról beszélt, hogy Adyvárosban jelenleg több fejlesztés is fut párhuzamosan, ennek egyik kiemelt projektje a sportcsarnok felújítása.

„Évekig kihasználatlan volt ez a létesítmény, az UNI Győr vezetésének köszönhetően a városrész egyik szégyenfoltja ismét visszakerül a győri sport vérkeringésébe. A klubnál sokan sportolnak, így nekik is komoly mérföldkő lesz, mikor birtokba tudják venni a csarnokot. De nemcsak a kosarasoké lesz a létesítmény, a környék iskolái is tudják használni, illetve Adyvárosból nagyon hiányzott egy zárt épület, melybe rendezvényeket lehet szervezni, most erre is lesz lehetőség. Kiemelten kezeltük a parkolási helyzetet, a közelben épülő parkolólemez mellett itt is rendelkezésre áll már most is ötven parkoló, melyek akkor is lesznek, amikor beindul a sportélet a csarnokban” – mondta a sportért is felelős alpolgármester.