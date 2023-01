BVSC–UNI Győr-GYVSE 16–6 (4–1, 3–2, 4–1, 5–2)

Budapest, ob I-es női mérkőzés. V.: Kevi, Pintér.

BVSC: Kakas – Fekete F. 2, Mészáros 1, Tóth R., Dobos 2, Ármai 1, Batizi, Kolarova 1, Urvári 2, Kele 1, Bereczki 2, Gémes 3, Polák 1, Hajdú. Edző: Mészáros Vanda.

GYVSE: Torma – Rádli, Hateier, Gálicz, Vaszari 1, Török D. 2, Németh V. 1, Huszti V., Huszti D., Kiss A., Szedlák 1, Dróth 1, Finta, Horváth A. Edző: Vogel Zsolt.

Nem kezdte rosszul a mérkőzést a győri csapat, az első negyed közepén 1–1 volt az állás, de aztán a hazaiak a szakasz végére három góllal elléptek. A második nyolc percben 7–1-re elhúzott a BVSC, de zsinórban három lőtt góllal felzárkóztak Vogel Zsolt tanítványai, akik a második félidőre kicsit elfáradtak, így a végére jobban kinyílt az olló.

Vogel Zsolt: – Fizikálisan jó és küzdelmes meccs volt, a lányok mindent beleadtak, de talán emiatt is elöl és hátul is voltak olyan hibák, ami miatt kialakult ez a tízgólos különbség. Úgy vélem, ez lehetett volna kevesebb is, összességében a hat lőtt gól nem rossz, a kapottat lehetett volna kicsit lejjebb szorítani, így játszhattunk volna egy szorosabb mérkőzést, de sajnos ez nem sikerült.