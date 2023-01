Vogel Zsolt vezetőedző így várja a találkozót: „A Fradi ellen a harmadik negyed végéig nagyon jól tartottuk magunkat. Most is azt szeretnénk, hogy minél tovább meccsben tudjunk maradni. Fontos lenne a kapott gólok számát lecsökkenteni, illetve továbbra is vannak olyan hibák, melyeket ebben az osztályban már nem szabadna elkövetni. Ha ezekben is javulunk, akkor jó mérkőzést tudunk játszani.”