SERCO UNI Győr–Galatasaray 61–78 (20–18, 17–21, 15–21, 9–18)

Győr, női Európa-kupa-playoff, 1. mérkőzés, 400 néző. V.: Sljivic (osztrák), Vavrova (cseh), Obertova (szlovák).

SERCO UNI Győr: ELLENBERG 27/9, Dombai 3, Bach 5/3, Oroszová 5/3, MOMPREMIER 12. Cs.: Dubei 5, Ruff-Nagy D., Williams 2, Török Á. 2, Weninger, Edző: Cziczás László.

Galatasaray: Bilgic 2, NACICKAITE 19/9, Yildizhan 7/3, MCCOWAN 17/3, STEVENS 16/3. Cs.: Prince 12/3, Uygul, Jurjane 5. Edző: Alper Durur.

"Jól kezdtük a mérkőzést, 8–2-re vezettünk 2 és fél perc után. Egy triplával kapaszkodtak a vendégek, de a 3–5 pontos előnyt tartani tudtuk. Amikor egy pontra feljött a Galata, Ellenberg emelt be egy hármast (15–11). A negyed hajrájában sem változott a játék képe, sőt, Dubei kosár plusz büntetőjével először volt hét pont a különbség (20–13). Az utolsó percben egy 5–0-ás rohammal feljött a török együttes (20–18).

A második tíz perc török pontokkal kezdődött, a kosár plusz büntetővel először vezettek a vendégek (20–21). Prince egy triplát is beemelt, mi viszont megálltunk a pontgyártásban – három és fél perce tartott ekkor a kosárcsend –, időt is kellett kérnie Cziczás Lászlónak. Ellenberg törte meg végre a „némaságunkat” (22–24), de egy újabb kosár plusz büntetővel nagyobb előnyben maradt a Galatasaray. Két Mompremier-duplával megint csak egy pont volt a két csapat között, sőt, centerünk „triplázott”, amivel újra előnybe kerültünk – egy faultot még reklamált a játékosunk. Büntető nem jött, török időkérés azonban igen (14. perc: 28–27). Fej fej mellett haladt a két csapat, a félidő hajrájában aztán magához ragadta a kezdeményezést a Galatasaray, öt ponttal ellépett (34–39). Ellenberg triplájával ebből hármat lefaragtunk a nagyszünetre (37–39).

A második félidő Ruff-Nagy kihagyott büntetőjével, majd McGowan triplájával kezdődött, erre jött válaszul Oroszovától is egy trojka (40–42). Sportszerűtlent fújtak a vendégek játékosára, ebből Ellenberg kiegyenlített a két büntetővel, a triplája viszont kipördült a gyűrűből. Továbbra is tapadt egymásra a két gárda, nagyobb előnyt egyik fél sem tudott kiépíteni. A negyed közepén ez a törököknek sikerült (44–51). Ellenberg hármasa nagyon kellett, sajnos jött a válasz a túloldalról. Kézben is tartotta ezt a különbséget a vendéggárda, a zárófelvonás előtt 60–52-re vezetett.

Az utolsó tíz percben tíz pontra nőtt a hátrányunk, Mompremier több mint két perc után talált be, ami sokáig az egyetlen kosarunk volt. A Galatasaray viszont hangyaszorgalommal termelte a pontokat, ráadásul Ellenbergre még sportszerűtlent fújtak. A véghajrá 72–54-es vendégelőnyről kezdődött. A találkozó eldőlt, de nem adtuk fel, kicsit sikerült közelebb zárkóznunk az ellenfélhez (61–72), de aztán a végén egy kicsit megint nyílt az olló, így a jövő szerdán, magyar idő szerint 18 órakor kezdődő visszavágót komolyabb hátrányból kezdhetjük meg"

- foglalta össze a mérkőzést weboldalán az UNI Győr.

Cziczás László: – Kicsit csalódott vagyok, mert bár sokáig jól tartottuk magunkat, a vége nagy különbségű vereség lett. Természetesen nem adjuk fel, bár tény, innentől még esélyesebb a török sztáralakulat, de megpróbálunk csodát tenni, miközben azért a bajnokságban is fontos meccs vár ránk, majd jönnek a rangadók is, melyre egészen eddig készültünk.

Aaryn Ellenberg: – Három negyedig jól játszottunk, tartani tudtuk a lépést ellenfelünkkel. Ha a vsszavágón végig így tudunk kosárlabdázni, akkor meglepetést is okozhatunk.

Alper Durur: – Nehezen indult számunkra a mérkőzés, új játékost is kellett beépíteni a rendszerbe, ami ilyenkor azért nem egyszerű. Mikor a védekezésünk felkeményedett, utána tudtuk eldönteni a találkozót. Nincs azonban még megnyerve a párharc, ez csak az első felvonás volt, a második meccsen is győzelemre törekszünk.

Kamile Nacickaite: – Nem volt ez olyan könnyű mérkőzés, mint azt az eredmény mutatja, a győri csapat jól játszott. Idegenben amúgy sem egyszerű játszani, de örülök, hogy végül biztosan tudtunk nyerni.