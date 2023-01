Ami a Sopron Basket legújabb játékosát illeti, ő a francia válogatott irányítója, a 29 éves, 165 centi magas, négyszeres Eb-ezüstérmes Olivia Epoupa, akit a török Fenerbahce csapatától igazolt a Sopron. A játékos a hét végén érkezik Sopronba, és amennyiben az átigazolásával kapcsolatos adminisztrációt sikerül elintézni, úgy várhatóan a jövő szerdai, salamancai Euroliga-összecsapáson debütál a zöld-sárgáknál.

Ma azonban egy másik spanyol együttessel, a Gironával csapnak össze Gáspár Dávid tanítványai. Ha csak azt nézzük, hogy a csoportban éllovas soproniak az 5. helyen tanyázó riválist látják vendégül, egyértelműeknek is tűnhetnek az esélyek. Ám, ha hozzátesszük, hogy a soproniak 7–3-as győzelem-vereség mutatóval elsők, a Girona pedig 6–4-gyel az 5., akkor látszik a csoport kiegyensúlyozottsága.

Gáspár Dávid vezetőedző nagyon nehéz meccsre számít. Amikor azt kérdeztük, mennyit jelent, hogy a csapat közelről ismeri Sykest, és a szezont Sopronban kezdő légiós is az ő játékosait, játékait, a következőket mondta: „A Girona mezőnysora borzasztó erős, hiszen Sykes mellett ott van Drammeh, Gardner és Murphy is, kulcskérdés, hogy őket mennyire sikerül majd védekezésben féken tartani, és ahogy volt légiósunk erősségeiből, úgy a Girona többi játékosából is próbáltunk a legalaposabban felkészülni. Persze amire készültünk, hogy mennyire tudják majd a lányok megvalósítani, az nagy kérdés. Ráadásul a palánkok alatt centerposzton is vannak tapasztalt, jó játékosai a Gironának, mint az ausztrál–horvát Tolo, aki a kinti meccsen sok gondot okozott. Nagyon nehéz, kemény ütközet vár a lányokra, szurkolóink buzdítására ezúttal is nagy szükségünk lesz.”

Az új játékos, Epoupa szerződtetése kapcsán Gáspár Dávid azt fejtegette, örül, hogy tapasztalt, nemzetközi szinten is elismert játékossal bővülnek a variációs lehetőségei a mezőnyposztokon. Epoupa érkezésével jobban eloszthatók lesznek a játékpercek az eddig igen nagy terhelés alatt lévő játékosok között. Ha minden jól megy, nem is túl sokára centerposzton is bővülhetnek a lehetőségek. Gáspár Dávid elmondta: Határ Bernadett rehabilitációja új szintre ért, a hét elején bekapcsolódott a csapat edzésmunkájába, de egyelőre csak a kontaktok, a fizikai érintkezések nélküli gyakorlatokat végzi. Hogy mikor léphet pályára, arról nem tudott időpontot mondani az edző, most ebben a fázisban kap terhelést, kérdés, hogyan reagál rá a szervezete. Ha jól, akkor jöhet majd a következő lépés.