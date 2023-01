A vendégek 5–0-val nyitották a második félidőt, a vezetést is visszavették a vendégek (47–48). Visszatért a meccs a „hullámvasutazáshoz”, hol egyik, hol másik fél vezetett. Mikor aztán négy ponttal ellépett a Csata, időt is kért Cziczás László (49–53). Hamar egyenlített az UNI Győr is a folytatásban. Fej fej mellett haladt a két gárda, megint a Csata jutott kis lépéselőnyhöz (55–58). A zárófelvonás előtt egál volt az eredmény (61–61).

Ruff-Nagy kosár plusz büntetőjével kezdődött az utolsó tíz perc, majd a magyar válogatott irányító egy fontos triplát is bedobott (67–61), jött az időkérés Tursics Krisztiántól. Oroszova találatával már 8–0-ás rohamnál jártak a házigazdák. Ruff-Nagy újabb hármasával pedig eldőlni látszott a találkozó (74–64), de a Csata mutatott be egy 5–0-ás rohamot. Ez csak fellángolás volt, Dombai újabb trojkája után már nem volt kérdés a végeredmény.

Cziczás László: – Jár a gratuláció mindkét csapatnak. A sajátomra azért vagyok büszke, mert voltunk nagyon nehéz helyzetben, de innen is vissza tudtunk jönni, és végül magabiztosan nyertünk. Tudtuk, hogy nem lesz ez könnyű meccs, ez be is igazolódott, ezért is értékes ez a két pont.

Dombai Réka: – A negyedik negyed elején jött az a fordulat, ami eldöntötte a találkozót. Nagyon fontos két pontot szereztünk, nagy szükségünk volt erre, hogy nyugodtabban tudjunk készülni az előttünk álló feladatokra.

Tursics Krisztián: – Összességében elégedett vagyok, mert megnehezítettük a győriek dolgát, de tény, hogy ezzel a rotációval egy kicsit fejben és fizikálisan is elfáradtunk a negyedik negyedre.

Barnai Judit: – Három negyeden át jól játszottunk, erre büszkék lehetünk. A vereség ellenére nem hinném, hogy keseregnünk kellene, a pozitív dolgokat kell továbbvinni a folytatásban, és akkor szép eredményeket érhetünk el.