Ma 17 órakor az egyetemi csarnokban a Ludovika-Csata együttesét fogadja NB I-es mérkőzésen a SERCO UNI Győr női csapata. A zöld-fehérek szerdán másodszor is kikaptak a török Galatasaraytól az Európa-kupa playoffjában, így számukra véget ért a sorozat.

A bajnokságban ugyanakkor nagyon jól áll a csapat, mindössze egy vereséget szenvedett el, a bajnoki és Euroliga-címvédő Sopron Basket vendégeként csúszott be egy fiaskó.

Cziczás László vezetőedző a következőket mondta a Csata elleni mérkőzés előtt: „A játék képével, illetve a hozzáállással Isztambulban nagyon elégedett voltam. Sajnálatos a búcsú az Európa-kupától, s talán fura, hogy azt mondom, de nem volt 27 pont a két csapat között. Kicsit pontosabb játékkal még egy ilyen fantasztikus csapat ellen is szorosabb lehetett volna a párharc. Nem dőlünk a kardunkba, minden meccsből, így ezekből is lehet tanulni, és az a célunk, hogy hasznunkra fordítsuk ezeket a tapasztalatokat. Azt várom a Csata ellen, hogy ugyanilyen lendülettel, magas hőfokon játsszunk, mint tettük azt Isztambulban. Vannak gondjaink, Dombai Réka és Aaryn Ellenberg játéka is kérdéses, ettől függetlenül mindenképpen nyerni szeretnénk, hogy nyugodtan tudjunk készülni a DVTK elleni rangadóra.”