Székely Norbert szövetségi kapitány kijelölte az utolsó két Európa-bajnoki selejtezőjére készülő magyar női válogatott bő, 16 tagú keretét, melybe a SERCO UNI Győrből hárman, a Sopron Basketből egy játékos került be.

A magyar válogatott február 3-án kezdi meg a felkészülést. A mieinkre két hazai mérkőzés vár, mindkettőt Miskolcon, a DVTK-arénában rendezik. A nemzeti együttes négy mérkőzés után Spanyolország mögött a második helyen áll csoportjában, amennyiben ezt a két találkozót hozza, akkor nagy eséllyel kijut a kontinenstornára.

A tíz csoportelső mellett ugyanis a négy legjobb csoportmásodik is kvalfikál az Eb-re – a csoportmásodikok összehasonlításához a négycsapatos kvartettekben a csoportnegyedikek elleni eredményeket nem fogják figyelembe venni. Amennyiben a két házigazda, Szlovénia és Izrael közül az egyik bent van a 14 kijutóban, akkor az ötödik legjobb csoportmásodik is megy a kontinensviadalra. Ha a két házigazda közül mindkettő bent van a 14 kijutó gárdában, akkor a hatodik legjobb csoportmásodik is utazhat az Európa-bajnokságra, melyet június 15. és 25. között rendeznek meg.

A keret – Aho Nina, Kányási Veronika, Kiss Angelika (DVTK), Dombai Réka, Dubei Debóra, Török Ágnes (UNI Győr), Goree Cyesha, Miklós Melinda, Studer Ágnes (Szekszárd), Horváth Bernadett (Csata), Kiss Virág, Wentzel Nóra (PEAC), Lelik Réka (Castors Braine), Mérész Beatrix (Basket Team Crema), Tóth Franka (BEAC), Varga Alíz (Sopron Basket).



A program

Február 9., csütörtök, 17 óra: Magyarország–Izland. Február 12., vasárnap, 17.45 óra: Magyarország–Románia.