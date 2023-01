Tavaly december 8-án az akkor még a korábban a soproniakat kétszer is az Euro­liga négyes döntőjébe vezető Roberto Iniguez irányította spanyol együttes simán, 75–53-ra győzött Sopronban. Bő két hete azonban a nemzetközi porondon közben hullámvölgybe kerülő, több váratlan vereséget elszenvedő Salamanca edzője, Roberto Iniguez a már Sopronban is megismert lobbanékonyságával egy bajnoki mérkőzés utáni sajtótájékoztatón meglehetősen teátrális módon jelentette be: távozik a csapat éléről. Iniguez meg sem állt a Mersin csapatáig, ahová a Sopronban több sikeres évet töltő szerb magasbedobó Alexandra Crvendakicsot is „magával vitte”.

Gáspár Dávid, a soproniak szakvezetője először meccsel Salamancán, a spanyol topcsapat ellen eddig „csak” az Euro­liga négyes döntőiben, valamint Sopronban vezette együttesét. A szakember így látja a Salamancát a változások után: „Ellenfelünk a közelmúltban belekerült egy negatív spirálba. Ennek kapcsán változások voltak náluk, az edzőváltás után a játékuk nem változott túl nagy mértékben, és nem is hinném, hogy oka lenne az új edzőkollégának, hogy alapjaiban változtasson a taktikáján, apróbb módosítások azért lehetségesek. Bedobóposzton ugyan Crvendakics távozásával gyengült valamennyit ellenfelünk, de így is nagyon erős és bő a kerete, mezőnyposztokon például hat, igen nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosuk van, és a palánk alatt is erősek, veszélyesek. Jól összerakott, igen erős csapat vár ránk.”

A soproni edző kiemelte: csapatát nagyon fűti a visszavágás vágya. Ahhoz, hogy ezt a pályán realizálja, ezúttal is elsősorban arra a nagyon kemény, szervezett védekezésre lesz szükség, amellyel legutóbb a Girona ellen az utolsó negyedben megfordította a csapat a mérkőzést. A múlt hétvégi bajnokit betegsége miatt kihagyó csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia meggyógyult, tegnap délelőtt elutazott a csapattal. Nem lesz még ott viszont Salamancán a soproniak legújabb játékosa, a francia válogatott Olivia Epoupa. Ő – amint arról Gáspár Dávid lapunkat tájékoztatta – január 3-án agyrázkódást szenvedett, és a FIBA – ez esetben érthetően szigorú – orvosi protokollján még nem „ment át”. A klub és a játékos abban maradtak, hogy Epoupa majd akkor érkezik Sopronba, amikor a mai mérkőzést követő kis pihenő után újra edzésbe áll a társaság.