Ugyanakkor kilenc forduló után az utóbbi, az újonc DVTK ugyanúgy 5–4-es győzelem-vereség mutatóval áll, mint például a török Mersin vagy a soproniakat a csoportban már legyőző két spanyol együttes, a Salamanca és a Girona, így tehát kijelenthetjük: magyar rangadó kezdődik ma 18.10-kor Miskolcon.

A soproniak szakvezetőjénél, Gáspár Dávidnál először arról érdeklődtünk: mennyire lepte meg a Diósgyőrrel kapcsolatban, hogy újoncként még versenyben van a továbbjutást jelentő első négy hely valamelyikének megszerzéséért. A címvédő edzője erről így vélekedett: „Ha azt vesszük alapul, hogy a Diósgyőr újonc az Euroligában, akkor egyértelműen meglepőnek mondható a szereplése, mi viszont, akik a külföldi riválisokhoz képest gyakrabban találkozunk velük a hazai versenyeken, tisztában vagyunk a miskolci csapat játékerejével. Ebből kiindulva egyáltalán nem meglepő a DVTK jó pozíciója.”

Azt, hogy nem a „szél fújta össze” a diósgyőriek öt győzelmét a csoportban, a múlt hét végén a bajnokságban is igazolta a korábban Győrben is edzősködő Völgyi Péter által dirigált együttes, amely a másik csoportban szereplő Euroliga-csapat, a Szekszárd otthonában is nyerni tudott. Természetesen Gáspár Dávid is megtekintette a csapata két nagy honi ellenlábasának egymás elleni ütközetét, és így kommentálta a DVTK idegenbeli bravúrját: „A Szekszárd ellen megmutatta legfőbb erényeit a Diósgyőr. Nagyon szívós, mentálisan borzasztó erős, stabil csapat, amely akkor sem zuhan össze és játékosai akkor sem esnek kétségbe, ha tíz pontnál nagyobb hátrányba kerülnek. Sok szoros mérkőzést nyert meg a Diósgyőr, amely a végjátékban rendre higgadt tud maradni.”

A Sopron vezetőedzője abban még bizonytalan, hogy a múltkori Euroliga-mérkőzésen a kezére kapott ütés miatt a hétvégi bajnokit is kihagyó Jelena Brooks játékára számíthat-e. Mint mondta, kisebb sérülések vannak, de reméli, mindenki hadra fogható lesz a saját pályáján különösen erős DVTK ellen.

A csoport első helyének megőrzése szempontjából fontos lenne nyerni Miskolcon, s ennek érdekében a csapat már szerdán elutazott Miskolcra, és az Euroliga-protokollnak megfelelően edzett is a mérkőzés helyszínén – az NB I-ben ez nincs így.

Zárszóként Gáspár Dávid annyit mondott: mint minden mérkőzésnek, ennek is nagy a tétje, ráadásul mindkét fél számára. Egy-egy győzelemmel stabilizálni lehet a pozíciót, egy-egy vereséggel viszont könnyen hátrébb kerülhet a csapat. A csapat, amely a hét első felében szokásának megfelelően próbált a lehető legalaposabban felkészülni az ellenfélből, és amely remélhetőleg győzelemmel térhet majd haza Sopronba a magyar rangadóról.