Gáspár Dávid vezetőedző lapunk érdeklődésére elmondta, a Mersin csak nevében azonos azzal a csapattal, amelyet a csoportkör elején Törökországban nagy meglepetésre 75–50-re legyőzött csapata.

Az amerikai sztárokkal teletűzdelt Mersin két vereséggel kezdte az Euroligát, azóta viszont 5–1 a mérlege, ezzel a soproniak mögött a második helyen áll a csoportban.

„Még mindig sok a bizonytalanság nálunk. Azóta, hogy kint nyertünk, kétszer is edzőt váltott a csapat, amelytől távozott a világ egyik legjobb centere, Jones, érkezett viszont a szintén világklasszis amerikai irányító, Gray. Nem tudni, hogy Euroliga-győztes csapatunk játékosa, January vajon játszik-e a Mersinnél, amely a napokban leigazolta a tavaly még a Fenerbahce csapatában szereplő Williamst” – kezdte Gáspár Dávid.

Abban sem könnyű eligazodni, hogy játszhat ennyi amerikai, de tény, hogy legutóbb, a Salamanca legyőzése alkalmával a January, Gray, Hayes, Bonner, Hollingsworth ötössel kezdtek, ami elvben színtiszta amerikai ötös.

A Sopron szakvezetője segített tisztán látni: „Hollingsworth-nek török, Bonnernek montenegrói, Hayesnek azeri útlevele is van. Sokat javult a játékuk, csapatként összeálltak, a kiváló egyéni képességek továbbra is megvannak náluk. Ahhoz, hogy itthon is le tudjuk győzni őket, kulcsfontosságú lesz az ötven pont fölött átlagoló Gray–Hayes–Bonner trió féken tartása.