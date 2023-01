NEKA–Motherson-MKC 26–33 (14–17)

Balatonboglár, NEKA-csarnok, NB I-es női mérkőzés, 200 néző. V.: Fekete T., Tóth D.

NEKA: Wéninger – Molnár D. 1, CSÍKOS 12/2, Kellermann D. 1, Varga E., KOCSIS 1, Szabó A. 1. Cs.: Zaj, Németh K. (kapusok), Zsembery, Faragó, UHRIN 6, Gém, KOVALCSIK 4, Szabó L. Edző: Bohus Bea.

MKC: SZEMEREY – Mihály 1, LANCZ 5, Kovács P. 4, PÁSZTOR 6, TÓTH E. 7/1, STRANIGG 4. Cs.: Albek 2, Bardi, Faragó, Tóth N. 2, Tóth G. 2. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 5/2, ill. 1/1. Kiállítások: 2, ill. 8 perc.

A vendégcsapat fokozatosan növelve előnyét végül magabiztosan hozta a kötelező két pontot, ezzel a mosonmagyaróváriak megerősítették 4. helyüket a tabellán. Az MKC két meccsel kevesebbet játszott, mint a bronzérmes helyen álló DVSC, a vesztett pontokat tekintve viszont Tóth Eszterék állnak jobban.

Gyurka János: – Gratulálok a NEKA fiatal csapatának, Bohus Bea jó képességű játékosokból építkezhet. Fel kellett készülni a sebességükre, komolyan kellett venni őket, mert kihasználják az ellenfeleik legkisebb megingásait is. Teljes koncentrációval küzdöttünk, voltak nagyon jó egyéni teljesítményeink, amelyek most a győzelemhez segítettek. Gyorsan, eredményesen próbáltunk kézilabdázni, amire szükség is volt ahhoz, hogy ezt a számunkra fontos győzelmet megszerezzük.