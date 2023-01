Siófok–Motherson-MKC 29–28 (15–13)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, NB I-es női mérkőzés, 600 néző. V.: Bóna, Földesi.

Siófok: Rajcic – Such 2, Papp 3, DEBRECZENI-KLIVINYI 8/6, N’Diaye 1, KAJDON 3, MAVSAR 9/2. Cs.: Herczeg, (kapus), Sirián, Wald 2, Juhász, Kojic 1. Edző: Uros Bregar.

MKC: Mistina – Mihály, Lancz 2, Pásztor 3, Kovács P. 1, TÓTH E. 6/4, Stranigg Zs. 3/1. Cs.: Mistina (kapus), Ivancok 3, Tóth N. 1, Bardi, Albek 1, Faragó, TÓTH G. 6, Sztankovics, Csire 2. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 8/8, ill. 6/5. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Piros lap: Papp (36.)

Minimális különbséggel győzött a szerencsésebb hazai gárda a fontos rangadón. A Motherson-Mosonmagyaróvár ugyan nagyon jól küzdött, de igazán nem játszott jól, így nem tudta a maga javára fordítani a mérkőzést.

Gyurka János: – Nagyon jól küzdő Siófokkal találkoztunk, amely most kicsit meg is cáfolta a kettős terhelésből adódó nehézségeket, amihez feltétlenül gratulálni kell. Szűkebb volt a keretük, de harcoltak hatvan percig, miközben nálunk ezúttal inkább csak a mezek voltak fent a pályán. Fájó ez a vereség, mert felkészültünk az ellenfelünkből, mégis bizonytalanok voltunk. Elmaradtak a megszokott játékelemeink, sok a majdnem harminc kapott gól is, nem ez jellemezte eddig a teljesítményünket.