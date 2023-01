A győriek elsők – igaz, az egy ponttal mögöttük álló FTC egy meccsel kevesebbet játszott –, míg az MKC negyedik – vesztett pontokat tekintve azonban harmadik –, vagyis a találkozó rangadónak számít. Ugyanakkor azért jóval esélyesebb a vendéggárda, ennek ellenére tavaly sem nyert könnyen Mosonmagyaróváron Ambros Martín együttese. Várhatóan most sem adják majd meg könnyen magukat a hazai­ak, sőt, mindent megtesznek azért, hogy esetleg meglepjék a zöld-fehéreket.

„A következő három hét meghatározó lesz az életünkben, a munkánkban és a megítélésünkben – nyilatkozta Gyurka János, a mosonmagyar­óváriak vezetőedzője. – Ezért nagyon örülök annak, hogy teljes a keretünk, Ines Ivancok combizomhúzódása is rendbe jött. Nagyon kemény időszak elé nézünk, igazán rangos ellenfelekkel fogunk találkozni, amelynek első megmérettetése az ETO elleni bajnoki találkozó. Megtiszteljük őket azzal, hogy a legjobbunkat nyújtjuk. Abban is biztos vagyok, hogy a zöld-fehérek profi kézilabdázói is erre törekednek. Bajnokok Ligája-sebességen kell megoldanunk a védekezést, így kell kizárnunk a technikai hibákat, és jó döntéseket kell hoznunk a támadásaink során. Ugyanez lesz a feladatunk a hétvégén is az Európa-­ligában, hiszen a dán Ikast hasonló szintet képvisel. De most az a legfontosabb, hogy jó mérkőzést játsszunk a győriekkel, sok pozitívumot éljünk meg, amelyek megerősítenek bennünket.”

A győriektől a szülése után visszatérő Jelena Despotovic így nyilatkozott állapotáról és a várakozásairól: „Eddig elég jól ment a visszatérés, kicsit új ez a szerep nekem, eleinte elég hullámzó volt az egész, izomlázzal, fáradtsággal kellett megküzdenem. Egyre jobb állapotban vagyok, és bízom benne, a csapat segítségére tudok lenni. A mostani meccsünk nem lesz könnyű, a magyar bajnokságban egyik találkozó sem az, de nyerni megyünk Mosonmagyar­óvárra, mert nagy szükségünk van a két pontra.”