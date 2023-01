Motherson-Mosonmagyaróvár-Ikast

Előzetes - Dán ellenfél érkezik

Szombaton 20 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvár a női Európa-ligában a dán Ikast csapatát fogadja. A hazaiak hét közben a vártnál is magabiztosabban, tíz góllal legyőzték a bajnokságban a Vácot, így jó hangulatban készülhettek a nemzetközi kupameccsre, melyen a továbbjutás szempontjából hazai pályán nagy szükség van a két pontra, bár ehhez bravúrra lenne szükség.

Gyurka János, a Motherson- Mosonmagyaróvár vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről: „Nagyon örültünk a hétközi bajnoki sikernek, ami, remélem, kicsit helyreállítja az önbizalmunkat, megerősíti a hitünket. A csapategységünk rendben volt, több jó egyéni teljesítményt is láttam, a csodálatos közönségünk pedig most is segített. Várjuk a szombatot, az Ikast elleni Európa-liga-­csoportmérkőzést, ami a számunkra biztosan élmény lesz. Tudjuk, hogy a dán csapat a sorozat legnagyobb favoritja, sőt, ki merem jelenteni, Bajnokok Ligája-szintet képvisel. Nem gondolkozunk tehát eredményben, a célunk az, hogy egy élvezetes mérkőzést játsszunk.”

Lancz Barbora, az MKC jobb­átlövője hasonlóan nyilatkozott:

A dánok nagyon gyors, technikás kézilabdát játszanak, amivel magabiztosan hozták az első két csoportmérkőzésüket. Az Ikast a mérkőzés esélyese, de számunkra az UFM-arénában, saját szurkolótáborunk előtt nincs lehetetlen.

A csoport állása: 1. Ikast 4 pont, 2. MKC 2, 3. Nantes (francia) 2, 4. Fana (norvég) 0.