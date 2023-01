Már a kilencedik percben időt kellett kérnie Gyurka János vezetőedzőnek, mert bár csapata teljes kerettel állhatott fel, a dánok mégis 7-2-re elhúztak a meccs elején. Ezután egy 5-1-es sorozattal felzárkózott a Mosonmagyaróvár, és a folytatásban is tartotta a lépést esélyesebb ellenfelével. Egyenlítenie nem sikerült a hazai együttesnek, a szünetben 15-13-as hátrányban volt.

A második félidőben az Ikast lőtte az első négy gólt, az ekkor megszerzett előnyét pedig magabiztosan őrizte a folytatásban. Egy újabb 3-0-s szériával a 48. percre eldöntötte a meccset a vendégcsapat, amely támadásban és védekezésben is sokkal hatékonyabban kézilabdázott. Julie Mathiesen Scaglione és Den Mortensen góljaival őrizte tetemes előnyét a dán gárda, amely végül nyolccal nyert.

A házigazdáknál Tóth Eszter hat, Pásztor Noémi öt gólt lőtt, Szemerey Zsófia 11, Mistina Kity három védést mutatott be. A túloldalon Julie Mathiesen Scaglione hétszer volt eredményes, Emma Friis hatszor talált be - számolt be a mérkőzésről az MTI.

Az egy győzelemmel és két vereséggel álló Mosonmagyaróvár február 5-én az Ikast otthonában folytatja szereplését a második számú európai kupasorozat csoportkörében.

Gyurka János: - Gratulálunk az Ikast csapatának, amely igazolta a jó hírét, rendkívül magas színvonalú, gyors, technikás kézilabdát játszik. Nem kezdtük jól, de az első félidő jelentős részében tudtuk tartani velük a lépést. Kevésbé sikerült ez a második játékrészben mert, ahogy fáradtunk, egyre nehezebb volt tartani a tempót. A csapatomat azonban így is dicséret illeti, mert élvezetes, jó mérkőzést játszott. Sokat is tanultunk ebből a találkozóból, ami egy ilyen fiatal gárda esetében rendkívül fontos.

Kasper Christensen: - Szeretném kiemelni, hogy egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, ezért rendkívül értékesnek tartjuk ezt a sikert. Remek volt a hangulat a csarnokban, a hazai csapatnak irigylésre méltó szurkolótábora van. A találkozó színvonalával és a teljesítményünkkel is elégedett vagyok, csapatként küzdöttünk, ami átsegített bennünket a nehezebb periódusokon.

60. perc: Mistina védi Pedersen ziccerét. Tóth E. lövését a jobb alsó elől lábbal hárítja Austmo. Scaglione kísérlete elmegy a kapu mellett. Nyolcgólos vereség a vége. Köszönjük a figyelmüket!

59. perc: Austmo védi Tóth E. lövését.

58. perc: Pásztor Noémi már öt gólnál jár. 26-33. Scaglione meg hét gólnál jár. 26-34.

57. perc: Kovács P. labdát szerez, a remek kontratámadás végén Csire eredményes. 25-32. Ikasti időkérés. Ebler is megszerzi az első gólját a dán csapatból. 25-33.

56. perc: Lancz Barbora lökéséért hétméterest végezhet el az MKC, Tóth Eszter bedobja. 24-32.

55. perc: Pásztor góljára Scagliona válaszol nagy góllal. 23-32.

54. perc: Labdát veszít az Ikast, Kovács P. lövése elsüvít a kapu mellett. Mortensen növeli a góljai számát. 22-31.

53. perc: Gyurka János időt kér. Támadóhiba az óváriaknál.

52. perc: Albek eredményes újra hosszú idő után. 21-29. Mortensen ismét betalál a bal szélről. Azonnal jön a válasz, most Tóth Esztertől. 22-30.

51. perc: Kovács P. a második számú dán kapus, Austmo lábát találja el. Mortensen is megszerzi az első gólját. 20-29.

50. perc: A nagy rohanásban megint labdát veszít az MKC. De ezúttal a vendégek is hibáznak támadásban.

49. perc: Csire Fanni megszerzi az első gólját. 20-27. Hougaard válaszol gyorsan góllal a gólra. 20-28.

48. perc: Tóth G. lövése pontatlan. Scaglione ismét beveszi az óvári kaput. 19-27.

47. perc: Tóth E. nem éri el a labdát a pályán belül. Scaglione megint a gólszerző. 19-26.

46. perc: Mistina védi Scogrand lövését. Scaglione viszont betalál. 19-25.

45. perc: Tóth E. ismét gólt szerez. 18-24. Időt kér a vendégek szakvezetése. Lindqvist hibája után Pásztor talál a kapuba a lefordulás végén. 19-24.

44. perc: Tóth E. értékesíti a büntetőt. 17-23. Hougaard lövése Szemereyről pattan a gólvonal mögé. 17-24.

43. perc: Tóth N. is leülni kényszerül a kispadra, két percre kiállítják, így oda az emberelőny is. Pedersen gólt dob. 16-23. Albek harcol ki hétméterest.

42. perc: Faragót addig rángatja Bakkerud, amíg a játékvezetők kiállítással díjazzák. Tóth G. hibázik, oda az emberelőnyös lehetőség.

41. perc: Bakkerud lövését hárítja Szemerey.

40. perc: Iversen góljára Sztankovics válaszol góllal. 16-22.

39. perc: Hougaard betalál. 15-21. Faragó lekapja valahogy a levegőből a bejátszást, de nem találja el a kaput.

38. perc: Petersen technikai hibája után zárkózhatna az MKC, ám Albek ejtése nem jut a kapuba.

37. perc: Skogrand már pontosabban lövi a büntetőt. 14-20. Ivancoktól jön a gyors válasz ezúttal is. 15-20.

36. perc: Bakkerud harcol ki büntetőt. Friis a kapufát találja el, Szemerey pedig nem hagyja, hogy a hátáról a kapuba pattanjon a labda. Sztankovics lövése nem jó.

35. perc: Friis ejtésére Ivancok válaszol góllal. 14-19. Iversent pedig kiküldik két percre, a gólszerző ellen szabálytalankodott.

34. perc: Pedersen növeli a különbséget. 13-18. Faragónak nem jó a bejátszás.

33. perc: Lancz passzívból a kapufát találja el.

32. perc: Albek rántja le Iversent: kiállítják két percre. Friis betalál, immár emberelőnyből. 13-17.

31. perc: Még másfél percig emberelőnyben játszhat az MKC a második félidő elején, ám a játékot a dánok kezdik. Petersen betalál. 13-16. Belemenés Albeknél.

30. perc: Két percre kiáll Johansen. Eladják a labdát a hazaiak. Szemerey védi Petersen lövését. Az üres kapu felé már csak a dudaszó után sikerül Straniggnak eldobnia a labdát (egyébként a kapufát találja el). Szünet következik, két góllal vezet az UFM Arénában az Ikast.

29. perc: Tóth N. talál megint a kapuba. 13-15. Petersen lövését védi Szemerey.

28. perc: Sztankovics hiába talál a kapuba, rálép a vonalra, és ezt a játékvezetők kiszúrják. Góllal használják ki az emberhátrányt a dánok, Iversen először eredményes. 12-15.

27. perc: Szemerey hárítja Scaglione lövését. Két percre kiküldik Pásztort, a vendégek pedig büntetőt dobhatnak. Petersen áll oda, Mistina jön a kapuba, de védeni nem tud. 12-14.

26. perc: Lindqvist lövését lábbal védi Szemerey. Pásztor eredményes beállóból. 12-13.

25. perc: Hougaard lövése pontatlan. Stranigg kísérlete is elkerüli a kaput a másik oldalon.

24. perc: Tóth Nikolett megszerzi az első gólját. 10-12. Lindqvist góljára is Tóth N. válaszol. 11-13. Dán időkérés.

23. perc: Megint labdát veszít az MKC. Scaglione betalál. 9-12.

22. perc: Passzívból lő Skogrand, nagyot véd Szemerey. Utána pedig elveszik a labdát a játékvezetők a dánoktól.

21. perc: Scaglione góljára Tóth E. válaszol góllal. 9-11.

20. perc: Szemerey védi Bakkerud lövést. Kovács P. azonban labdát veszít, és jön a gyors büntetés: Johansen ejti a labdát a kapuba. 8-10. Lancz a szélsőnek passzolna, de a szélső nincs a szélső helyén.

19. perc: Büntetőből talál az óvári kapuba Friis. 7-9. Lancz válaszol. 8-9.

18. perc: Szemerey védi Petersen lövését, de támadhat tovább az Ikast.

17. perc: Pontatlan Brandt ejtése. Stranigg góljával egy gólra csökken a hazaiak hátránya. 7-8.

16. perc: Lancz lövését blokkolják.

15. perc: Tóth E. most betalál. 6-8. Lépéshiba a vendégeknél.

14. perc: Tóth E. lövése nem talál kaput. Szemerey védi Skogrand lövését.

13. perc: Pásztor ejti a labdát a kapuba. 5-8. Szemereyt találja el Brandt. Vagy véd a hazai kapus - ahogy tetszik.

12. perc: Dán büntető: Friis a bal felsőbe lövi. 4-8.

11. perc: Szemerey védi Petersen lövését, aztán ő is megpróbálkozik az üres kapuba betalálni, de célt téveszt. Aztán elnézést is kér.

10. perc: Üres az Ikast kapuja. Skogrand kapufája után Kovács P. azonnal észre is veszi ezt, és nagyon pontosan céloz távolról. 4-7.

9. perc: Tóth E. gólt szerez. 3-7. A lengyel játékvezetők utólag kiállítják a szabaddobást akadályozó Bakkerudot.

8. perc: Kovács P. lövése elszáll a kapu fölött. Skogrand növeli a vendégek előnyét. 2-6. Friis labdát szerez, Skogrand megint betalál. 2-7. Hazai időkérés.

7. perc: Friis ejti a labdát a kapuba a bal szélről. 2-5. Ivancok lövését védi Ryde, a labda azonban marad az óváriaknál.

6. perc: Tóth E. lövése pontatlan, aztán visszafutás közben szabálytalankodik: két percre le kell ülnie. Lindqvist használja ki a dánok emberelőnyét. 1-4. Pásztor eredményes emberhátrányból. 2-4.

5. perc: Bakkerud betalál. 1-3.

4. perc: Albek nagy helyzetben az oldalhálót találja el. Friis eredményes a szélről. 1-2.

3. perc: Technikai hiba Bakkerudnál. Ivancok lövése pontatlan. Szemerey védi Iversen ziccerét.

2. perc: Labdát veszít a hazai együttes, Albek passzát Lindqvist füleli le. Szemerey védi Bakkerud lövését. Ryde fogja Pásztor lövését.

1. perc: Kékben az óváriak, sárga-feketében az Ikast. A hazaiak kezdik a mérkőzést. Albek szerzi a meccs első gólját. 1-0. Iversen egyenlít. 1-1.

Előzetes - Dán ellenfél érkezik

Szombaton 20 órakor a Motherson-Mosonmagyaróvár a női Európa-ligában a dán Ikast csapatát fogadja. A hazaiak hét közben a vártnál is magabiztosabban, tíz góllal legyőzték a bajnokságban a Vácot, így jó hangulatban készülhettek a nemzetközi kupameccsre, melyen a továbbjutás szempontjából hazai pályán nagy szükség van a két pontra, bár ehhez bravúrra lenne szükség.

Gyurka János, a Motherson- Mosonmagyaróvár vezetőedzője így nyilatkozott az esélyekről: „Nagyon örültünk a hétközi bajnoki sikernek, ami, remélem, kicsit helyreállítja az önbizalmunkat, megerősíti a hitünket. A csapategységünk rendben volt, több jó egyéni teljesítményt is láttam, a csodálatos közönségünk pedig most is segített. Várjuk a szombatot, az Ikast elleni Európa-liga-­csoportmérkőzést, ami a számunkra biztosan élmény lesz. Tudjuk, hogy a dán csapat a sorozat legnagyobb favoritja, sőt, ki merem jelenteni, Bajnokok Ligája-szintet képvisel. Nem gondolkozunk tehát eredményben, a célunk az, hogy egy élvezetes mérkőzést játsszunk.”

Lancz Barbora, az MKC jobb­átlövője hasonlóan nyilatkozott:

A dánok nagyon gyors, technikás kézilabdát játszanak, amivel magabiztosan hozták az első két csoportmérkőzésüket. Az Ikast a mérkőzés esélyese, de számunkra az UFM-arénában, saját szurkolótáborunk előtt nincs lehetetlen.

A csoport állása: 1. Ikast 4 pont, 2. MKC 2, 3. Nantes (francia) 2, 4. Fana (norvég) 0.