Motherson Mosonmagyaróvári KC - Fana IL 35-29 (18-16)

csoportkör, 1. forduló, B csoport:

lövések/gólok: 53/35, illetve 57/29

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 4 perc

A hazaiak teljes kerettel álltak fel, már a válogatott Tóth Gabriellát is be tudták nevezni áprilisi súlyos térdsérülését követően. Hasonló stílusú csapatok találkoztak, a labdaszerzések után a magyarok és a norvégok is igyekeztek gyors ellenakciókat vezetni. Ez kezdetben az óváriaknak sikerült jobban, lendületes játékkal 12-5-re vezettek a 17. percben, ezt azonban egyre több hiba követte, így nagyot változott a játék képe. A 25. percben már csak egy találat volt a különbség, a szünetben pedig 18-16-os előnyben volt a Mosonmagyaróvár.

A második félidőben Tóth Eszter és Stranigg Zsófia jóvoltából megint ellépett néggyel a házigazda, majd két 3-0-s sorozattal eldöntötte a meccset. Védekezésben egyik csapat sem teljesített magas színvonalon, ezt kihasználva a Fana egy 4-0-s szériával csökkentette hátrányát, de végül így is hat góllal kikapott a Mosonmagyaróvártól.

Stranigg Zsófia hét, Tóth Eszter és Lancz Barbora hat-hat, Albek Anna öt találattal, Mistina Kitty hat, Szemerey Zsófia 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Aurora Hatle hétszer talált be, Olivia Lykke Nygaard 12 védéssel zárt.

A Mosonmagyaróvár jövő szombaton a francia Neptunes de Nantes vendége lesz a második számú európai kupasorozat csoportkörében.

Percről percre

60. perc: Grasdal góljára Lancz válaszol gyorsan. 35-28. Solstad is betalál. 35-29. Ivancok lövését védi még a legvégén Dronen. Vége a mérkőzésnek, a hazaiak hat góllal verték végül norvég ellenfelüket.

59. perc: Solstad lövése sem jut a kapuba. Bardi Fruzsina is feliratkozik a gólszerzők közé. 34-27.

58. perc: Mastad áll ki két percre, miután földre viszi Kovácsot. Stranigg ziccerét hárítja Nygaard. Szemerey védi Hatle újabb lövését is. Mihály avatja fel góllal az új kapust. 33-27.

57. perc: Lancz töri meg a hazai gólcsendet. 32-27. Hatle lövését védi Szemerey.

56. perc: Szemerey védi Gabrielsen lövését. Hatle a hetedik gólját lövi. 31-27.

55. perc: Solstad betalál. 31-26. Eladja a labdát Tóth G.

54. perc: Mastadot találja meg a labda. 31-25. Nem jó Tóth E. bejátszása a beállónak.

53. perc: Berg is ötnél jár már. 31-24. Hatle lövését blokkolja Albek, sajnos meg is sérül ebben.

52. perc: Albek az ötödik gólját szerzi. 31-23.

51. perc: Az utolsó norvég időkéréssel indul az utolsó tíz perc. Labdát veszít a Fana, Stranigg szerez gólt a rendezetlen védelemmel szemben. 30-23.

50. perc: Tóth Gabriella szép gólt szerez, de sajnos azonnal jön a válasz Boyumtól az üres kapuba. 28-23. Páasztor köszöni a pazar gólpasszt. 29-23.

49. perc: Büntetőt lőhet a hazai együttes, ezúttal Stranigg áll oda. Gól ez is. 27-21. Boyum válaszol. 27-22.

48. perc: Albek góljával ötre nő az óváriak előnye. 26-21. Tóth Esztert kiállítják.

47. perc: Haaland passzívból talál a kapuba. 24-21. Tóth Eszter veszi be Nygaard kapuját. 25-21. Szemerey üti ki Solstad ejtését.

46. perc: Albek labdát szerez, aztán el is veszíti.

45. perc: Újabb szép védés Szemereytől, újabb szép gól a túloldalon Albektől. 24-20.

44. perc: Nygaard védi Tóth Eszter lövését. Hatle most betalál. 23-20. Nygaard visszaér a kapujába, Pásztor próbákozott.

43. perc: Stranigg szerez lefordulásgólt. 23-19. Berg ejtését védi Szemerey. Óvári időkérés. Tóth Gabriella a pályán. Boyum kap két perces büntetést.

42. perc: Megint passzívig támadnak a vendégek. Szemerey védi Boyum kísérletét. Mihály P. lövését lábbal védi Nygaard.

41. perc: Albek lövése Nygaardot találja meg.

40. perc: Passzívban már a norvégok, de nem tudnak lőni. Kovács P. lövése megpattan egy védőn, így nincs nehéz dolga a kapusnak. Hatle lövését hárítja Szemerey.

39. perc: Stranigg eredményes, újra három a különbség. 22-19.

38. perc: Hatle az üres kapura lő, de mire a labda odaér, Szemerey visszaér a kapujába. Boyum labdát szerez, Berg gólt dob. 21-19.

37. perc: Albek újabb kétperces kiállítást kap. Szemerey védi Kyrkjeeide lövését. Lancz betalál. 21-18.

36. perc: Stranigg lövését a kapufa segítségével védi a norvég kapus. Eladják a labdát az óváriak.

35. perc: Albek szerez gólt. 20-17. Haaland talál helyet, hogy lőjön. 20-18.

34. perc: Kovács P. már passzívból lövi el a labdát, Nygaard véd. A kipattanó az óváriaké

33. perc: Kyrkjeeide pedig a második félidő első norvég gólszerzője. 19-17.

32. perc: Berg lövését védi Szemerey. Straniggé a második félidő első gólja. 19-16.

31. perc: Folytatódik a meccs. Az egyik oldalon Solstad, a másikon Ivancok lövése bizonyul pontatlannak.

30. perc: Sztankovics lövését védi a norvégok kapusa, Nygaard. A dudaszó előtt leadott Haaland-lövést védi Szemerey. Szünet következik.

29. perc: Nagy gól Kovács Patríciától. 18-15. Solstad lövését nem tudja védeni Szemerey. 18-16.

28. perc: Időt kér ismét a vendégek vezetőedzője. Gabrielsen első gólját lövi. 17-15.

27. perc: Hatle góljára Lancz válaszol. 16-14. Faragó labdát szerez, Csire megindul, és belövi a helyzetét. 17-14.

26. perc: Berg a bal szélről próbálkozik, de nem talál kaput. Kovács P. lövését védi Nygaard. Labdát szerez az MKC, de Sztankovics ziccere kimarad.

25. perc: Szemereyről pattan a kapuba Hatle lövése. 14-13. Kiegészül az MKC, Faragónak összejön a gól. 15-13.

24. perc: Grasdal szerez beállós gólt. 14-12. Csiréig nem jut el Tóth N. passza.

23. perc: Albek Anna két percre kiáll. Berg ejti a labdát a kapuba. 14-11. Tóth Eszter futtából lövi a labdát kapu fölé.

22. perc: Faragó ellen fújnak a játékvezetők.

21. perc: Tóth Eszteré a válasz a legutóbbi Fana-gólra. 14-9. Hatle ismét gólt dob. 14-10.

20. perc: Hatle szépít. 13-8. Labdát veszít az MKC, Hatle megint betalál. 13-9.

19. perc: Solstad betalál. 12-7. Gyurka János időt kér. Albek megszerzi az első gólját. 13-7.

18. perc: Tóth N. labdát veszít. Berg ziccerénél a kapufa segíti ki Mistinát. Aztán megint labdát szereznek a vendégek, Kyrkjeeide már belövi. 12-6.

17. perc: Tóth Nikolett lövése viszont a kapuban köt ki. 12-5.

16. perc: Boyum lövése sem ér gólt.

15. perc: Stranigg a szélről lövi a tizediket. 10-4. Haalandnak összejön a gól. 10-5. Tóth Eszter a harmadik hetesét sem rontja el. 11-5.

14. perc: Tóth Eszter betalál. 9-4. Időkérés a norvég együttesnél. Hibáznak megint támadásban a vendégek.

13. perc: Boyum nem talál kaput. Lancz talpról. 8-4. Lépéshiba a vendégeknél.

12. perc: Megint passzívig támad az MKC, szabaddobás után Ivancok lövi ki a bal alsót. 7-4.

11. perc: Szerencsés gól Bergtől, előtte megint nagyot védett Mistina. 6-4.

10. perc: Solstad lövését is védi Mistina. Kovács Patrícia lövi a hatodik óvári gólt. 6-3.

9. perc: Mastad betalál. 4-3. Ismét egy büntetőt értékesít Tóth Eszter. 5-3.

8. perc: Lancz góljára Haaland válaszol. 4-2. Elveszik a labdát passzív játék miatt az óváriaktól.

7. perc: Ivancok lövése pontatlan. Aztán Berg sem találja el a kaput a túloldalon. Mindkét helyzetben ítélhettek volna valamit a szerb játékvezetők, nem tették.

6. perc: Mistina kapja le a levegőből Mastad lövését. Gyors gól: Mihály Petra eredményes a jobb szélről. 3-1. Mistina védi Haaland kísérletét is, ezúttal lábbal.

5. perc: Tóth Eszter belövi a hetest. 2-1.

4. perc: Kyrkjeeide ejtése elmegy a kapu mellett. Stranigg egyenlít. 1-1. Lépéshiba a vendégeknél. Büntetőt lőhet a hazai együttes is.

3. perc: Berg nem talál kaput. Aztán megint labdát veszít az MKC.

2. perc: Kovács P. hibázik, Mastad labdát szerez, Mistina pedig kivédi Solstad ziccerét, azonban utána hetest dobhatnak a norvégok. Berg bedobja. 0-1. Lancz lövése nem jó.

1. perc: A kékben játszó hazaiak kezdik a meccset. Piros-kékben a vendégek.

Előzetes - A Mosonmagyaróvár vasárnap 16 órakor hazai pályán, az UFM Arénában a norvég Fana IL ellen kezdi meg szereplését az Európa-liga csoportkörében.

Kovács Patrícia nyilatkozott a mérkőzés előtt

„A Budaörs elleni bajnokin mindenki tette a dolgát, koncentrált volt a csapat, így kijavítottuk az előző forduló hibáját – nyilatkozta Gyurka János, a Mosonmagyaróvár vezetőedzője.

– A játékkal azonban nem voltam elégedett, mert mi sokkal jobban tudunk kézilabdázni. Annak viszont nagyon örülök, hogy a teljes keretünk rendelkezésre áll, Tóth Gabriellának is zöld a lámpája, aki így a fokozatosság betartása mellett segíthet a csapatnak. Nagy szükség is lesz mindenkire, hiszen ez a menetelés teljesen más munkamenetet, munkarendet követel meg tőlünk. Nagyon gyorsan kell majd regenerálódnunk a mérkőzések között, hiszen nagy öröm a számunkra az Európa-liga-szereplés, de közben a magyar mezőnyben sem akarunk megcsúszni. Kértem is a lányokat, hogy fogják fel bónuszként, élvezzék a nemzetközi mérkőzéseket, ne izgulják túl a sorozatot. Tudjuk a reális helyünket a mezőnyben, sok olyan játékosunk van, aki még nem játszott ilyen rangos ellenfelek ellen, nem vett részt nemzetközi tornán. A norvégok több mérkőzését megnéztük, ezek pedig egyértelműen megmutatták, hogy az erő, a gyorsaság és a technikai felkészültség terén erős csapat lesz az ellenfelünk. Veszélyes ellenfél érkezik hozzánk, de ebben az Európa-liga-csoportfázisban ez már természetes. Hazai pályán kezdünk, ahol imádunk a saját közönségünk, szurkolótáborunk előtt kézilabdázni. Szeretnénk a buzdításukat győzelemmel meghálálni.”