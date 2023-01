Metz-Győri Audi ETO

Előzetes - A csoport első helye a tét Metzben

A női Bajnokok Ligája 12. fordulójában az Audi-ETO szombaton 18 órakor a francia Metz otthonában lép pályára. A zöld-fehérek ősszel hazai pályán négy góllal, 28–24-re kikaptak riválisuktól, így Ambros Martín tanítványai szeretnének visszavágni az akkori fiaskóért. Amennyiben ez sikerül, a győzelemmel átvehetné az Audi-ETO a tabellán az első helyet a franciáktól.

Ambros Martín csapata legutóbb a horvát Lokomotiva Zagreb vendégeként győzött 27–16-ra, és egy ilyen könnyedebb sikerre nagy szükségük volt a zöld-fehéreknek. Ráadásul most hét közben nem volt bajnoki meccse a csapatnak, így kizárólag erre a hatvan percre tudott készülni. A csapat balszélsője, Schatzl Nadine mindenképpen pozitívan várja a találkozót: „Örültünk nagyon a tíz gól fölötti sikernek, mert bár időnként még mindig döcögött a játékunk, a magabiztos siker nem forgott veszélyben, kellett már a lelkünknek egy ilyen győzelem. A Metz ellen nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a franciák Győrben is győzni tudtak, de azóta mi sokat fejlődtünk, és mindenképpen szeretnénk revansot venni. Már csak azért is nagy szükségünk lenne a két pontra, mert mindenképpen az első két hely valamelyikén szeretnénk végezni a csoportban, sőt, igazából az élen akarunk zárni. Az biztos, hogy kulcskérdés lesz a védekezés, a visszafutás, nem szabad hagyni, hogy a Metz könnyű gólokat lőjön. Lábbal le kell őket követni, sokat kell segíteni egymásnak, csak így lehetünk eredményesek. Az, hogy nem volt hét közben meccs, jó és rossz is lehet. Nyilván egy kicsit kellett egy ilyen hét, amikor csak egy meccsre, az egyik legfontosabbra kellett készülni, viszont a lendületet is megtörheti kicsit. Persze utóbbira nem is szeretnénk gondolni. Bízom benne, sokan elkísérnek majd bennünket Franciaországba is, szurkolóink támogatása mindig sokat jelent számunkra, a legtöbbször pluszembert jelentenek a pályán.”

A csoport állása: 1. Metz 19 pont, 2. Audi-ETO 18, 3. Esbjerg (dán) 16, 4. Rapid Bucuresti (román) 16, 5. Buducnost (montenegrói) 9, 6. Storhamar (norvég) 6, 7. Kastamonu (török) 3, 8. Lokomotiva Zagreb (horvát) 1.